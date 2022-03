Meninger Taliban – Dette er ikke noe vi kan la gli forbi i stillhet MENINGER: I kveld når jeg pakker skolesekken, er jeg ekstra takknemlig. Ekstra takknemlig for å komme fra et land hvor skolegang er lovfestet. Ekstra takknemlig for å ha muligheten til å kunne studere hva jeg vil. Ekstra takknemlig for å ikke være en jente som bor i Afghanistan. Publisert: 31. mars 2022, 19:00 Tiril Ekrem Hausken Nestformann Haugaland FpU

Kronikkforfatter Tiril Ekrem Hausken er nestformann Haugaland FpU.

Da Taliban tok makten i Afghanistan 15.august 2021 tok det ikke lang tid før jenter ble nektet adgang til skoler. Afghanske jenter har siden den gang vært begrenset til å holde seg hjemme.

Vi ser at historien gjentar seg, for kvinner ble også nektet jobb og skolegang da Taliban hadde makten for 20 år siden. Taliban forsikret derimot om at dette ikke skulle bli tilfelle ved fjorårets statskupp, og 23.mars var det endelig tid for at afghanske jenter kunne komme tilbake til klasserommene.

Der fikk de være i et par timer før jenteskolene ble stengt, atter en gang.

Dette er svært problematisk.

Den ansvarlige terrororganisasjonen er samme terrororganisasjon som ble invitert til Norge for dialog for knappe to måneder siden. De ble hentet med privatfly og besøket kostet Norge millioner av kroner.

Frps tale var klar: Dette er en skandale og det er naivt å tro at det er mulig å forhandle med en slik gruppe når vi ser på deres historie med kvinneundertrykkelse, vold og terror.

Dessverre hadde vi rett.

En undersøkelse fra Unesco viser at bare tre av ti afghanske kvinner over 15 år kunne skrive i 2018. Millioner av kvinner står helt uten utdanning. I Bistandsaktuelt.no leste jeg et hjerteskjærende intervju med 17 år gamle Fariba.

Hun hadde gledet seg til å komme på skolen igjen og drømmer om å bli psykolog. Jeg håper så inderlig at Fariba en dag får bli student. Noe som vi i Norge tar så for gitt.

Utdanning reduserer forskjeller. Det er en sosial og økonomisk investering i samfunnet, og en forutsetning for vekst. En befolkning uten utdanning er et lettere offer for propaganda og lettere å kneble, og tillater fremveksten av nettopp totalitære regimer.

Vi kan aldri stoppe å kjempe for noe så elementært som utdanning. Vesten må fortsette å stille strenge krav til Taliban, og ikke hvitvaske terrorgruppen.

Dette er ikke noe vi kan la gli forbi i stillhet.

