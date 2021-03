I rommet «Too broke for therapy» hørte 100 personer på en amerikansk kvinne som hulket fordi hun hadde kranglet med venninna: Yooouuu know, like ... its haard, but, you know ... im just sending positive energy. Jeg slet med empatien.

I rommet «Daily habits of high performance-uncommon success with JDL», med rundt 500 lyttere, var det en kis som introduserte seg slik: Yes, I am a New York Times bestselling author, but I’m maybe best known for my business that helps people become their true self and to fulfill their purpose. Også her slet jeg med empatien.