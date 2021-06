Meninger Kvadrat Mint (25) startet for seg selv. Nå jobber hun minst 18 timer om dagen og stortrives Hun har jobbet ved flere fine restauranter, men liker seg best i matvogna utenfor Kvadrat. Her er hun både sin egen og mammas sjef. Publisert: 27. juni 2021, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Det ble kjedelig å være permittert i lengden. Derfor sa 25-åringen opp jobben og startet opp Wolo (We only live once). En matvogn utenfor Kvadrat. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Det er en spesiell livsstil, men å ha noe eget er også en form for frihet, sier Sachiwan Sopha (25).

Hun går under kallenavnet Mint, et arbeidsjern som helst vil være på jobb.

Det ble det en brå slutt på da pandemien førte til at hun ble permittert fra jobben på kjøkkenet til Villa 22. Etter et par måneder valgte hun å slutte og starte for seg selv.

– Jeg spurte en av mine tidligere sjefer om hvorfor han var så trøtt hele tiden. Nå forstår jeg hvorfor. Dagene blir lange, ofte 18 til 20 timer, sier Mint.

Mint er ikke bare sin egen sjef, hun er også mammas sjef. – Jeg var litt nervøs for hvordan det skulle gå, men vi er et bra lag, sier 25-åringen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Lojal og arbeidsom

Hun har bygd seg opp mye erfaring på kort tid. Fra hun kom til Norge og Sandnes fra Thailand i 2008, gikk hun raskt videre på kokkelinja.

Lærlingtiden fullførte hun ved NB Sørensen. I selskapet ble hun kåret til «årets kokkelærling», premien var hospitering ved tre velkjente restauranter i Oslo: Fauna, Statholdergaarden og Vaaghals.

Men det er den asiatiske kokkekunsten som har fascinert henne mest. Mor var en kløpper på thaimat, men Mint ønsket å kombinere de asiatiske smakene. Grunnlaget for asian fusion-karrieren, hvor man plukker de beste ingrediensene fra forskjellige asiatiske kjøkken, la hun på Fortou. Her var hun både kokk og kjøkkensjef i tre år.

Asian fusion, en blanding av flere asiatiske smaker. Her disker Mint opp tre retter med fritert kylling. Bakerst er Mints mor, Phawana Sopha. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Hun har alltid stått på, alltid stilt opp, er lojal og arbeidsom, sier Fortou-gründer, Arnt Skjerve.

Og ja, det er han som er «den trøtte sjefen».

De møttes for første gang da han var kjøkkensjef ved NB Sørensen. Da Skjerve åpnet Fortou i 2016, var Mint den første han ville ha med på satsingen.

– Hun var en veldig bra person å ha med på laget. Når hun var på jobb, visste vi at ting ble gjort slik det skulle, sier Skjerve.

Det var Mints mor som foreslo Kvadrat. Kjøpesenteret likte ideen og sa ja. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

– Matvogna er perfekt

Med solid erfaring og gode skussmål, kunne Mint gått mange veier. Hun valgte likevel å fortsette karrieren i en matvogn utenfor et kjøpesenter. Den åpnet hun 1. juni.

– Drømmen har alltid vært å starte noe eget, men et eget restaurantlokale ville blitt for stort. Matvogna er perfekt, det er en fin start hvor jeg kan bygge stein på stein, sier 25-åringen.

Med på laget er mamma, pappa og en venninne som jobber deltid. Denne torsdagen er det mor som hjelper til på det lille kjøkkenet utenfor inngang C.

En jevn strøm av kunder dukker opp og ønsker enten vårruller, fritert kylling eller svin til lunsj. Blant dem er nabo Per Østrått.

– Hvor mange ganger jeg har vært her? Jeg var her tre dager på rad etter at de åpnet. Kona har også vært her, og nå er jeg her igjen. Hmm. Jeg tror vi nærmer oss ti ganger, sier Østrått og ler.

Nabo Per Østrått er en av «de faste», og svinger gjerne innom selv om han ikke har ærend på kjøpesenteret. Siden 1. juni anslår Østrått at han og kona nærmer seg ti besøk. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Drivkraft og guts

Wolo er den eneste matvogna utenfor Kvadrat. Kjøpesenteret kan si ja til kortere perioder, men skal den stå på permanent basis, må Kvadrat søke kommunen om lov. Den søknaden er allerede sendt.

Selv om Kvadrat får flere forespørsler, er det ingen planer om å utvide antall matvogner.

Men det var noe spesielt med Wolo og Mint, forteller senterleder Renate Hjørnevik.

– Vi forstod fort at hun mente alvor og hadde både drivkraft og gutsen som skal til for å lykkes. Maten hun presenterte ville være et positivt supplement til utvalget vårt innenfor servering, skriver Hjørnevik i en tekstmelding til Byas.

Og kanskje havner hun innenfor veggene til slutt.

– Dersom det går bra kan det være at jeg flytter inn på Kvadrat og åpner et spisested der i stedet for, sier Mint.

Publisert: 27. juni 2021, 19:00