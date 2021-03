Meninger Erna Solberg Mens vi venter på Ernas nye miksteip, «Ooops app app app app, vol. 2» KOMMENTAR: Mens smittetallene bakkestarter med manuell gir, inviterer statsministeren til to tilstelninger: 60-årslag for de som ikke har meget i matte, og NM i kjefting for de med dansende tastaturfingre og kronisk utestemme. Publisert: 20. mars 2021, 16:00 Fredrik Brimsø

Har vi hentet bestefars Ag3 for å bekjempe edderkoppen på soveromsveggen nå, spør Fredrik Brimsø. FOTO: Linda Winther/

Vår kjære, flegmatiske Erna Solberg ble tatt med sushi på kinnet og buksa i sokkeseget mens nasjonen satt i sine respektive stuer med brakkefeber og klirrende vannflasker over det anti-autoritære aggregat. Bildebeviset lakk som om det var kongelig bryllup og sladderpressen hadde åpnet sine sluser på vidt gap.

Pinlig, Erna.

Og etter vårt kollektive, blodtørstige gilde så kommer gjerne oppvasken: Statsministeren på link i en salig én mot én med djevelens mest fremadstormende advokat, navnebror Fredrik Solvang. Solberg legger seg flat etter beste evne mens Solvang kjører parallelt mellom diplomatisk talerør og de harde sannheters budbringer. Sånt blir det pute-tv av.

Fortjent, Erna.

Og mens vi fråder med stjerten på hver vår seng av forrige helgs popcornrester i sofaputene og meddeler hvor sveket vi alle føler oss, hyttende med dugnads-never og ord som vi ikke lærte av kateketen, så er det fullstendig mulig at vi nærmer oss en litt kinkig konklusjon: Har vi hentet bestefars Ag3 for å bekjempe edderkoppen på soveromsveggen nå?

Vel... Med fare for å fekte med truismer her, så konstaterer vi at statsministeren har gått på en aldri så stor boo-boo. Og så er det nå en gang sånn at når våre statlig utvalgte gjør slike blemmer, så havner vi et stykke lenger opp på y-aksen enn om Erling og Bernt på Madlasandnes hadde invitert noen hoder for meget på Vodka Battery og plingefest. Såpass er fair.

Men hvis vi nå spenner arteriene i halsen litt ekstra fordi vi fikk ta en folkevalgt som stod med både hender og svelg i kakeboksen, så tør jeg nesten ikke tenke på hvor mange av oss som dryler småstein gjennom glassbelagte vegger og tak.

Kan de som har opprettholdt hvert eneste smitteråd til enhver tid siden 12. mars 2020 være så vennlig å rekke en lanke i været?

Ingen?

Tom Rune? Køkkien? Anne Liv? Nei?

Vel... Det er i grunnen forståelig nok. Etter ett år med målebånd, munnbind og kjeks-tørre never så er det ikke så snålt at tålmodet henger i papirtynne tråder, og når vi da kan fylle ut «HYKLER» både vannrett og loddrett i det statlige kryssord på torsdagskvelden, så er det ukristelige potensialet utløst i tiende potens.

Statsministeren er frontkjemperen for smittevern, og nå er nasjonen skadelidende for det sosiale vådeskuddet hennes.

Det er et uttrykk som sier at alle kan gjøre feil. La meg endre dette i lys av denne sannhetens time: Alle GJØR feil. Og om filmserien om Rocky Balboa har lært oss noe viktig, så er det at det ikke handler om hvor lenge man kan stå rakrygget, men hvor mange trøkker man kan tåle og fremdeles reise seg igjen.

Statsministeren har beklaget, og vi har til alt overmål ventilert godt fra oss nå. Kanskje vi skal la Magica fra Tryll ta seg av de verste heksejaktene fremover og heller smøre oss med ytterligere tålmodighet og antibac.

Vi har youtubet oss til tonene av «Oops app app app app» over en million ganger, og jeg gleder meg sykt til vi skal danse i klynger til volum to.

Da spanderer kanskje Erna sushi på oss andre også.

