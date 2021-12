Meninger Debatt Under 25 og noe på hjertet? Vi vil høre fra deg! Vi legger inn et ekstra gir for å få fart på debatten: – Kan faktisk utgjøre en forskjell, sier Norges yngste redaktør Luqman Wadood. Publisert: 29. desember 2021, 19:00 Byas-redaksjonen

F.v.: Tor-Arne Vikingstad (Aftenbladet/Byas) og Luqman Wadood (Jeune.no).

Luqman Wadood har de siste årene drevet Jeune.no, en debattside dedikert til unge stemmer over hele landet.

Byas/Aftenbladet inngår nå et samarbeid med Jeune.no for å fremme unge stemmer i regionen. Nå kan debattinnlegg som publiseres på Byas også publiseres på Jeune.no – og omvendt.

Luqman mener det er for få unge folk i Stavanger og Rogaland som engasjerer seg i den offentlige debatten.

– Jeg har selv erfart at flere innlegg fra Jeune.no har blitt lest av politikere, og at de har kommet med reaksjoner i etterkant. Jeg håper flere fra Stavanger og omegn bruker stemmen sin, og ser at det faktisk kan utgjøre en forskjell, sier Luqman til Byas/Aftenbladet.

– Lest av store deler av befolkningen

Han mener mange undervurderer hvor mange mennesker man kan nå bare ved å engasjere seg.

– Mange innlegg blir sett og lest av store deler av befolkningen. Det er også et format hvor man på en god måte kan få frem det du står for eller det du har opplevd, sier han.

For Luqman startet det hele med mobilavhengighet. I fjor skrev 19-åringen ned tankene sine, uten et sted å publisere dem. Da tok han saken i egne hender, og snekret sammen debattsiden Jeune.no.

– Det har vært en utrolig spennende reise, men tanken var aldri at det skulle bli så stort. Hadde jeg visst hvor mye arbeid det skulle kreve, hadde jeg nok helt ærlig ikke startet det. Nå ser jeg frem til å ansette en debattjournalist og dele på debattstoffet, og senke skuldrene litt, sier han.

Luqman Wadood er det yngste medlemmet av Norsk Redaktørforening. Nå er han klar for å dele på debattstoffet med Byas og Aftenbladet.

Norges yngste redaktør

Tidligere i desember ble han det yngste medlemmet i Norsk Redaktørforening. Han var også være en del av Nobels Fredssenters dialogprosjekt «De som lytter, flytter verden», og nominert til Subjekt-prisen.

– Det har vært noen veldig travle og spennende dager. Det var en ære å bli nominert til en så stor pris sammen med så viktige mennesker, sier han, før han fortsetter.

– Og nå ser jeg frem til et supert samarbeid med Byas og Aftenbladet!

Har du noe på hjertet?

Publisert: 29. desember 2021, 19:00