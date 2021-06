Livsstil Dyr Simon (35) har en and som kjæledyr – Håper det kan være en liten glede for folk, sier Simon Førland om det and-erledes kjæledyret. Publisert: 26. juni 2021, 19:00 Janne Håland

Den danske landanden Andy bor på Storhaug. FOTO: Janne Håland

Det begynte på et nachspiel i Pedersgata i fjor sommer. Han som bodde der, sa til Simon at han lenge hadde ønsket seg fjærkre i bakhagen. Den tanken satte seg, og dagen etter gikk Simon på Finn og søkte etter ender, som en forsinket bursdagsgave til kompisen. En bonde på Sola solgte andunger til en 200-lapp, men bare parvis.

– Da tenkte jeg «pokker heller», den andre anda kunne jo jeg ta. Jeg ble egentlig altfor glad i den anda etter hvert, sier Simon.

Her er de to endene da Simon kjøpte dem:

Bestis med hunden

Fra før hadde han en kooikerhund, en nederlandsk gårdshund som egentlig er genetisk programmert til å jage og jakte ender. Naboene på Storhaug lo, og tenkte at anda kom til å være død innen en uke.

– Det meste går hvis man bruker god tid og setter grenser. Litt etter litt kom de nærmere hverandre. Nå er de blitt bestevenner, egentlig.

Å sette Andy sammen med Hjerteknuser gikk mye bedre enn fryktet. FOTO: Privat

Anda Andy og hunden Hjerteknuser har mye glede i hverandres selskap. FOTO: Janne Håland

Det er vanskelig å bestemme kjønn på andunger, så Simon tok sjansen og kalte anda Andy. Noen måneder senere fant han egg i urtebedet og i busker i hagen. Andy var en jente.

– I løpet av en uke legger hun rundt fem egg, som er to-tre ganger større enn vanlige egg. Jeg prøver å bruke dem, men tenkte også å legge egg som er til overs utenfor inngangsporten, så naboer kan ta.

Andy legger egg overalt i hagen. FOTO: Janne Håland

Han visste ikke noe om ender fra før, og har brukt nettet for å lese seg opp på hva Andy trenger.

– Prøv å google «dansk landand». Nitti prosent er oppskrift på dansk julemat, sier Simon.

Bare i USA har han sett eksempler på andre som har and som kjæledyr. Og i Friends, da.

– Jeg er litt inspirert av Chandler og Joey, ja. Men der viste de ikke hvor grisete det kunne bli inne, sier Simon.

Da hun var andunge, fikk Andy bo i stua, og fikk svømme rundt i akvariet Simon har inne. Men fordi ender går på do akkurat når det passer dem, måtte hun flytte ut i hagen. Der har hun varmelampe, basseng og fri tilgang på snegler og gress.

Rasen kan ikke fly, og Andy vagger ikke ut av eiendommen uten at Simon og hunden er med. Da dilter hun mer enn gjerne etter flokken sin på tur.

– Hun har vært med en liten tur til Øst, og var med da jeg badet i sjøen ved Innovation Dock. 20–30 stykker kastet seg uti bare for å få bade med Andy. Nå i sommer tenkte jeg å begynne med fridykking og kajakk, og da skal hun også få være med, sier Simon.

Folk stopper ofte opp når de tre går tur i nabolaget, og Simon har også laget en Instagram-konto for dyrene.

– Noen synes dette er fantastisk, og at det er det kjekkeste de ser. Det var det jeg håpet litt på, at det skulle være en ting som ga folk i nærheten en liten hverdagsglede, spesielt nå under pandemien, sier Simon.

