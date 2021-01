De viktigste suksessfaktorene for å slutte med snus er motivasjon og selvmestringsevne. Finn derfor ut hva som motiverer deg til å slutte (økonomi, forbilde, helse, hygiene, ta kontroll etc).

Bli bevisst på hvilke situasjoner som kan bli utfordrende (kaffepauser, forelesninger, fest etc), og legg løsningsplaner (være i aktivitet, drikk vann, spis frukt, spis pastiller, unngå mye alkohol etc.).

Utfordringene vil være både fysiske, psykiske og atferdsmessige. De fysiske abstinensplagene kan lindres med nikotintilførsel fra tyggegummi eller plaster – gjerne i kombinasjon. Ikke underdoser, men unngå alle former for nikotin hvis du er gravid eller hjertesyk.

Den atferdsmessige komponenten i avhengighetsfenomenet kan avlæres ved å bytte snusmerke inn mot sluttetidspunktet eller gå gradvis over til nikotinfri snus – såkalt urtesnus. Ulempen er at man da opprettholder vanen rent motorisk og sensorisk. Ved å fortsette å legge substitutter under leppa vil avlæringen gå langsommere enn ved å bryte tvert.