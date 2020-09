Livsstil Forbruker Slik klarte Une (28) å ikke bruke ei eneste krone på mat i løpet av én måned Une Cecilie Oksvold anslår at hun bruker rundt 2000 kroner på mat i måneden - drøye 1300 kroner under snittet, ifølge en undersøkelse. Det er spesielt én aktivitet som gjør det mulig. Publisert: 13. september 2020, 19:00 Synne Mauseth

Une Cecilie Oksvold er student i Trondheim. Hun bruker langt mindre penger på mat enn andre studenter. FOTO: Privat

28-åringen har drevet med såkalt «dumpster diving» de siste fire årene. Interessen kom etter at noen kompiser av henne begynte med aktiviteten.

– Nå er det også et miljøaspekt ved det hele. I tillegg er det spennende å se hvor mye penger man klarer å spare, sier Une.

Dumpster diving er ifølge Wikipedia når noen velger å lete i containere etter for eksempel mat, klær, elektronikk og møbler som har blitt kastet av butikkene. Noen velger livsstilen for å spare penger - andre av politiske årsaker.

Kastes mye mat

For ei tid tilbake brukte ikke Une ei eneste krone på mat i en hel måned - takket være dumpster diving.

– Det var ikke vanskelig i det hele tatt. Vi dro ut én til to ganger i uka, og fant mer enn nok mat, forklarer Une.

Une forteller at det er spennende å se hvor mye penger man klarer å spare ved å drive med «dumpster diving». FOTO: Privat

– Har du noen gang blitt dårlig av maten?

– Noen dager merker man at man har litt luft i magen. Men jeg har aldri fått matforgiftning. Man merker raskt om maten er forderva ved å lukte på den. Selvfølgelig må man tenke på helsa aller først, men det er utrolig mye mat som kan gis en sjanse, sier Une.

Det varierer veldig hva hun finner fra gang til gang, men hun kan på generell basis fortelle at det kastes mye kjøtt, brød, pålegg, yoghurt, melk og egg.

Gratis drikkevarer! FOTO: Privat

Er det lov?

Ifølge Une er det innafor å slå seg løs i containerne hos matvarebutikkene så lenge de ikke har lås på seg eller at området er skiltet privat.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Trøndelag politidistrikt, Hege Marie Vikaunet, er ikke dumpster diving ulovlig.

– Så lenge man ikke bryter seg inn, forsøpler eller roter, er det ikke straffbart. Politiet oppfordrer folk til å være fornuftige og forsiktige, sier hun.

Det kastes mye kjøtt! FOTO: Privat

300 sjokoladeplater

I snitt bruker studenter 3316 kroner i måneden på mat, ifølge en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse for DNB. Une, som er student ved Dronning Mauds Minne Høgskole, anslår at hun bruker rundt 2000 i snitt. Dette fordi hun driver med dumpster diving i tillegg.

Ifølge 28-åringen er det et aktivt dumpster diving-miljø i Trondheim - spesielt på høsten når studentene kommer til byen. Utover vinteren dabber det noe av.

– Hva er det morsomste med aktiviteten?

– Når man kommer over et skikkelig kupp! En gang fant vi 300 store sjokoladeplater. Noen av dem hadde gått ut på dato en måned tidligere, andre kun noen dager. De var alle spisbare likevel. Det er litt stas å komme over slike fangster, samtidig som det er helt sykt at det faktisk er kastet, sier Une.

– Det artigste med «dumpster diving» er når man kommer over et skikkelig kupp, sier Une. FOTO: Privat

Dumpster diving-tips

Har du også lyst til å spare noen kroner og er nysgjerrig på konseptet rundt dumpster diving? Her er Unes beste tips!

Dra sammen med noen! - Det kan være skummelt og ekkelt å dra helt alene. Dra etter at butikkene er stengt. Bli kjent! - Ta deg en runde i og utenfor byen for å finne ut hvor man kan dra. Har matbutikkene låste containere eller står de på privat område, er dumpster diving forbudt. Vær bevisst på klesvalg! - Man blir skitten, så det kan være lurt å ikke ha på seg de aller fineste klærne sine. Pass på temperaturen! - Vær selektiv hvis været er varmt. Det blir fort som en badstu i containerne. Vær kritisk dersom maten ikke har gått ut på dato! - Det er ofte en grunn. Kanskje er kjøttet dårlig eller fisken full av salmonella? Er det imidlertid en seks-pakk med epler som er kastet, hvor kun det ene eplet er dårlig, er det innafor. Da skjønner du hvorfor maten er kastet. Vær alltid ekstra obs på fisk og kylling - uavhengig av temperatur. Let etter andre ting! - Det er ikke bare mat som kastes. Jeg har flere ganger funnet rosebuketter som kan pynte opp i hjemmet! Kjenn på spenninga! - Man er alltid litt redd for å bli «tatt» eller at noen skal se deg. Samtidig er det det som er så morsomt og spennende!

