4. Vis engasjement

I noen settinger har man kun én mulighet for å gi et inntrykk, for eksempel på jobbintervju . Hvis du er ung, må du være ivrig, skal vi tro Egon Hagen.

Hans beste tips i en slik setting er å være nysgjerrig. Still spørsmål om stillingen, og vis at du er på jakt etter utfordringer. For noen betyr det at de må trykke litt ekstra på gassen!

Tenk konkret når du svarer på spørsmål, slik at du viser fram erfaringen din, i stedet for å si generelle klisjeer.

Og så klart, kle deg alminnelig, møt opp på tiden, og les deg opp på hva jobben er slik at du ikke virker uinformert.