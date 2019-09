Dette blir det niende året på rad at Lyse fikser rosa lyssetting på noen av byens mest «stavangerske» landemerker.

I oktober skal grått og svart igjen bli til lyserødt under Rosa Sløyfe-aksjonen.

Og aldri før har så mange steder blitt opplyst samtidig, melder Kreftforeningen.

Nye og flere steder

Neste uke vil Sverd i Fjell og Mosvatnet trafostasjon bli badet i farget lys for første gang. Samtidig skal også Valbergtårnet, Vålandstarnet, Kielland-statuen og Bybrua lyse opp i rosa for å sette fokus på Rosa Sløyfe-aksjonen i oktober.

Bybrua er et samarbeid med Vegvesenet. Ellers er det Lyse som tar seg av lyssettingen - og regningen.

Fakta: Om Rosa Sløyfe-aksjonen Rosa Sløyfe markeres over hele verden i oktober hvert år.

Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes av brystkreft, øke kunnskapen og gi støtte til forskning og andre prosjekter.

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner.

I Norge har Brystkreftforeningen og Kreftforeningen arrangert Rosa Sløyfe siden 1999.

Årets tema er persontilpasset behandling.

Persontilpasset brystkreftbehandling er en strategi for å sørge for at hver enkelt får best mulig behandling. Ved å kartlegge genetiske særtrekk i kreftsvulsten, kan legene persontilpasse behandlingen. Behandlingen kan inkludere en kombinasjon eller et utvalg av kirurgi, stråling, cellegift, målrettede legemidler eller immunterapi. Denne metoden er mer treffsikker og fører til at flere overlever og får god livskvalitet etter kreftsykdommen. Kilde: Kreftforeningen

– Vi bryr oss, formålet er viktig – og vi ønsker å være en god lagspiller for regionen. Derfor passer det godt at Lyse kan bidra med lyssetting flere steder, og samtidig ta kostnadene på det som skal til for at rosa lys skal flomme i oktober, sier sponsoransvarlig Cathrine Suttie i Lyse i en pressemelding.

I Sandnes vil Lanternen bli rosa i oktober. Det jobbes også med ett sted til, men dette er foreløpig ikke spikret, opplyser Kreftforeningen.

Ellers i regionen vil Bryne Mølle og gågata i Jørpeland bli lyssatt neste måned.

I anledning oktober og Rosa Sløyfe, er dessuten Søregata i Stavanger sentrum blitt dekorert med over 100 rosa bh-er. Sjekk hvordan det gikk til i fjor.

Høy kjennskap

Akkurat hvor stor effekt slike stunt har, er vanskelig å gi et fasitsvar på, men distriktssjef Camilla Gram i Kreftforeningen mener det kan ha en «påminnelseseffekt».

– Slike rosa stunt kan gjøre folk oppmerksomme på at det er Rosa Sløyfe-måned, og det kan slik minne folk på å sjekke seg. Vi vet jo at det er 97 prosent av befolkningen som kjenner til Rosa Sløyfe, sier hun til Byas.

– Dette er noe vi har opparbeidet gjennom mange år, og vi har brukt veldig mange ulike virkemidler - blant annet å fargelegge bygg, broer og tårn, men også gjennom sosiale medier og andre kampanjer. Uansett hva det er, så tror jeg nok hver enkelt av disse tingene bidrar til å bygge opp under kjennskapen i befolkningen, legger hun til.