Livsstil Prevensjon Kan man gå hele livet uten mensen? I dag har jenter mange ulike muligheter når det kommer til prevensjon, og flere gir oss mulighet til å mer eller mindre leve uten mensen. Det høres ganske så flott ut, men er dette greit for kroppen? Publisert: 01. august 2020, 18:00 Magnhild Mostad

Jenter har mange muligheter når det kommer til valg av prevensjon, blant annet p-ring, p-stav, p-pilla og p-plaster som man ser her. FOTO: Magnhild Mostad

Mensen er noe som får gutter til å rynke på nesen og lukke ørene, og jenter til å riste på hodet i frustrasjon eller puste lettet ut når den endelig kommer, et par dager for seint.

Er man én av dem som heller mer mot frustrasjons-delen, er det flere måter å avlyse det månedlige besøket på, eller i hvert fall utsette det.

Man kan droppe å ta pause mellom pillebrettene, eller velge en mer langvarig løsning som p-stav eller spiral.

P-stav sitter i armen i tre år, og hvis du er heldig kan du få tre år(!) som mer eller mindre mensfri. Spiral derimot varer i fem år, og er en av de mest stabile prevensjonsmidlene når det kommer til et liv uten mensen.

Men hva sier kroppen til å droppe denne naturlige prosessen?

LES MER:

Slik unngår du kjønnssykdommer: – Jenter, ta med kondom!

FAKTA: Ulike typer prevensjon P-piller: «Pilla» er en av de mest populære prevensjonsmidlene jenter bruker, og det finnes flere ulike produsenter. Brettene har enten 21 eller 28 piller.

P-ring: P-ring settes opp i skjeden av kvinnen selv, og sitter der i tre uker. Dette er også en av de mest populære prevensjonsmidlene.

Spiral: Her har vi kobberspiral og hormonspiral. Spesielt med kobberspiral kan man oppleve sterkere menssmerter enn vanlig. Spiral varer som regel i fem år.

P-stav: P-staven settes inn under huden på innsiden av overarmen, og varer i tre år. P-stav er et av de sikreste prevensjonsmidlene.

P-plaster: P-plaster kan festes på rumpe, magen, utsiden av overarm, eller øvre del av rygg/bryst. Byttes én gang i uken.

Kondom: Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter både mot graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner. Kilde: Sex og Samfunn

– Ikke farlig

Ifølge avdelingsleder ved Helsestasjonen for Ungdom i Stavanger, Ingrid Andreassen, er ikke dette noe jenter trenger å bekymre seg for.

– Det er det ikke noe problem med! Da er du nok enda mer sikker mot å bli uønsket gravid i tillegg, siden du konstant bruker prevensjon, sier Andreassen til Byas.

LES MER:

Kan du forskjellen på Ibux og Paracet?

LES MER:

TV-profilen kaster seg over ny trend: – Jeg skal bli sølvmus, og det skal være dødssexy

Man trenger heller ikke å tenke over hvor menstruasjonen blir av – for den blir ikke produsert.

– Det er ikke sånn at det «samler seg opp» mensen når du bruker prevensjon. Prevensjonen gjør at du unngår eggløsning, dermed blir ikke menstruasjonen produsert av seg selv. Det syntetiske tar over syklusen, og blødningsmønsteret endrer seg deretter, forklarer Andreassen.

Ingrid Andreassen er klar på at å hoppe over mensen ikke er noe farlig eller utrygt. FOTO: Magnhild Mostad

Varierer fra person til person

Selv om dette ser lovende ut for dem som helst ville levd uten mensen på fulltid, er det dessverre noen begrensninger for hva de vanligste typene for prevensjon kan gjøre.

– Vi vet ikke på forhånd hvem som i en fem års-periode blir så å si blødningsfrie med spiral, det vil variere fra person til person, sier Andreassen.

Uansett om du er en av de heldige som opplever mange år uten mensen med spiral, er det én ting du ikke kommer unna:

– Mellomblødninger, i større eller mindre grad, er nok noe man vil oppleve å få uansett, avslutter Andreassen.

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.

Publisert: 01. august 2020, 18:00