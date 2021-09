Livsstil Helse Da Andreas (24) fortalte om det vanskelige på Instagram, kom historiene fra kompisene Linda Berg-Heggelund i Mental Helse mener Andreas kan gjøre en forskjell. Publisert: 18. september 2021, 19:00 Ole-Fredrik Lambertsen

– Det er ikke flaut å gå på medisin, gå til psykolog, være sykmeldt om man trenger det. Det er ikke noen skam. Depresjon er en sykdom, sier Andreas Knudsen.

– Det var som å bryte gjennom en barriere, en vegg av redsel for å bli sett annerledes på. Du tar et steg videre.

Det forteller Andreas Knudsen til trd.by om valget han tok 10. september i år. Han har i lengre tid slitt med depresjon.

Det begynte omkring da 24-åringen startet på studier i markedsføringsledelse i Oslo i 2018. De fullførte han ikke.

Tankene og følelsene ble til slutt for tunge.

Han flyttet hjem. Til familien og til Trondheim.

– Jeg måtte starte på nytt. Jeg kom hjem i slutten av 2020, og jeg merket at noe var galt. Det var noe med meg som ikke stemte, sier Andreas.

LES MER: Kommentar: Kan vi snakke litt om fenomenet selvmord nå?

24-åringen sier det har hjulpet ham å åpne seg om sin mentale helse og depresjon, og håper at det kan hjelpe andre. Valpen Leo har også vært god å ha.

– Jeg fikk en vekker

Siden har han fått profesjonell hjelp, og på verdensdagen for selvmordsforebygging valgte han å åpne seg, på Instagram.

To av tre som begår selvmord, er menn, ifølge FHI.

«Æ har hadd det ganske tøft med det mentale dem siste åran, uten å egentlig forstå koffor. Det har vært lange tunge netter der tåran trille, du føle dæ alein og klare bare ikke forstå koffor?», skriver Andreas i Instagram-innlegget.

Les hele innlegget i bunnen av artikkelen.

LES MER: Hvordan holde motet oppe (når alt egentlig er drit)?

Andreas forteller at han ble inspirert av historien i Adresseavisen om Johannes Langhelle, som også valgte å åpne seg på Instagram om sine mørke tanker.

– Jeg vil rett og slett normalisere det å være åpen, at det er lov å ha det ugreit, sier Andreas.

Andreas håper med innlegget å kunne hjelpe andre, slik som Johannes hjalp ham. Tilbakemeldingene har vært mange og udelt positive.

– Jeg fikk en vekker da jeg delte innlegget. Jeg har kompiser som syntes innlegget var sterkt og delte av sine egne plager og hva de hadde slitt med, sier Andreas.

Både nære og ukjente har tatt kontakt for å takke 24-åringen etter at han åpnet seg om depresjon på Instagram.

Mental Helse: – Modig gjort

Organisasjonen Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud.

Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund, beundrer Andreas for å åpne seg opp om at han har slitt.

– Det er modig gjort, og det er viktig at det føles riktig for ham å dele dette, sier hun.

Berg-Heggelund mener Andreas sin åpenhet kan bidra til at flere tør å snakke om psykisk helse.

– Det bør være like vanlig å snakke om psykisk helse som når du snakker om å ha brukket foten eller forstuet håndleddet, sier generalsekretær Linda Berg-Heggelund i Mental Helse

– Jo flere som er åpne og snakker om det, jo mindre skambelagt blir det. Men det er ikke nok med åpenhet. Åpenheten må også føre til at de som trenger hjelp får hjelp. Og at de får den hjelpen der de bor, og at de får riktig hjelp, sier Berg-Heggelund.

Hun er derfor tydelig på at de ønsker lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp over hele landet, hvor mange med lette psykiske helseproblemer som angst og depresjon, kan få hjelp uten å trenge henvisning fra lege.

LES MER: MDG slakter regjeringens innsats for unge og psykisk helse: – Pengene er brukt feil

– Menn lider i stillhet

Det er fortsatt vanskeligere for gutter å være åpen om at de sliter, sier Berg-Heggelund.

Det er skapt et ideal om at menn skal være sterke, som gjør at gutter føler skam over sine egne følelser, forteller hun.

– Det er med på å opprettholde at mange menn lider i stillhet og ikke søker hjelp i tide, sier Berg-Heggelund.

Andreas har følt på det samme.

– Samfunnet er blitt sånn at menn skal være så stabil, uberørt av følelser og selvsikker – noe som ikke stemmer. Jeg tror veldig mange har hvert sitt som de sliter med, sier Andreas.

– Men vi kommer ingen vei med å skjule det bak en fasade og ikke snakker om det, sier 24-åringen.

LES MER: – Terskelen for å gi beskjed til kompisene sine må bli lavere

– Jeg har sett glad ut. Altså, jeg har hatt mine glade stunder, og ikke bare vært lei meg. Men det har vært fotballbilder, turbilder, bilder med venner og festligheter. Det har rett og slett sett ut som jeg har hatt det ganske bra med meg selv, sier Andreas om hvordan han har framstått i sosiale medier.

Andreas er fortsatt under behandling, men å åpne seg opp om helsa i sosiale medier var et stort skritt i riktig retning.

Og tilbakemeldingene har rørt både han og familien, forteller han.

– De skriver «sterkt delt» og «tusen takk for at du deler innlegget». Det hjelper meg masse. Jeg er jo ikke ute av en depresjon, men jeg er kommet til et punkt hvor det er komfortabelt å snakke om det. Jeg har kommet ganske langt, sier Andreas.

Les hele innlegget her:

Publisert: 18. september 2021, 19:00