Livsstil Design Sigrid fra Kvernaland vant pris for sine kombinerte sykkel- og skiklær Sigrid Schiötz Olsen er en av vinnerne av den svenske designprisen Ung Svensk Form. Nå skal klærne hennes stilles ut på fem ulike steder i Sverige. Publisert: 17. februar 2021, 16:00 Tonje Kildal

Sigrid Schiötz Olsen har alltid vært interessert i idrett selv. Nå har hun vunnet pris for plagg som juryen mener har ført til en «fornyelse av av sports- og fritidsklær». FOTO: Ingvild Sværi

Ung Svensk Form er en årlig jurybedømt utmerkelse og vandreutstilling, som viser frem unge designere. En av årets vinnere er Sigrid Schiötz Olsen fra Kvernaland.

– Det er helt fantastisk, og jeg føler meg så beæret og takknemlig for at det er noen som setter pris på det jeg har utviklet, og ser viktigheten av produktet jeg har skapt.

«Bike to Ski (and Everything in Between)»

Produktet Olsen har laget, er tre antrekk for kombinasjon av flere sporter, da spesielt mountain biking og off piste ski.

– Utgangspunktet for ideen er en trend som har begynt å utvikle seg litt. Mange skikjørere har begynt å tenke mer miljøvennlig, og har fått mer fokus på å ikke bruke andre transportmidler enn seg selv, sier Olsen.

LES MER: Gründerduo fra Sandnes: – Vi tror dette er fremtiden

Disse antrekkene sikret prisen for Sigrid Schiötz Olsen. FOTO: Ung Svensk Form

Hun legger til at flere derfor velger å sykle til der de skal stå på ski.

– Hvis de vil sykle i skiklærne for å slippe å bære så mye ekstra, trenger de skikkelige klær, som passer bevegeligheten i begge sportene.

FAKTA: Om Ung Svensk Form Startet i Malmö på Forum/Design Center i 1998.

Er en jurybedømt pris, og en turne som skal vise frem ungt og innovativt svensk design.

Fokuserer på muligheten til å utforske og designe fritt, uten behov for markedstilpassing

Skal være en møteplass for designere, produsenter og offentligheten.

En samproduksjon mellom Svensk Forum og Ikea Museum i samarbeid med Kulturhuset Stadsteatern og Malmö by. Kilde: ungsvenskforum.se

Familieferie åpnet døren

Olsen har alltid vært interessert i klær, og har hatt en drøm om å designe selv. Likevel begynte hun å studere geologi.

– Etter hvert fant jeg ut at jeg ikke kunne ha en vanlig kontorjobb, jeg trengte å jobbe med noe mer fysisk og kreativt.

Da hun var på familieferie i Danmark, gikk hun forbi Designskolen i København.

– Da gikk det opp for meg at det faktisk gikk an å studere design.

Hun flyttet til Danmark, for å gå på folkehøgskole der. Etter hvert flyttet hun videre til Sverige, for å gå på Textilhögskolan, hvor hun nettopp har fullført en bachelorgrad. Nå jobber hun for Peak Performance.

Klærne til Sigrid Schiötz Olsen (bildet) skal stilles ut i Stockholm, Älmhult, Malmø, Umeå og Gøteborg FOTO: Ingvild Sværi Endelig en fornyelse av sports- og fritidsklær! De multifunksjonelle plaggene får en umiddelbar anerkjennelse med sitt fargerike design med referanser til både folkeminne og samisk uttrykk. At design og funksjon starter fra den kvinnelige kroppen, føles både moderne og naturlig. Juryens begrunnelse

Vil være best

Olsen har alltid flere mål for seg selv, og ønsker å lære så mye som mulig.

– Jeg har mye konkurranseinstinkt, så jeg vil alltid være best. Likevel lever jeg i nuet, og tar en ting av gangen.

LES MER: Nytt lokalt klesmerke: – Vi vil bli et spesialistmerke

Når det kommer til planer videre, sier hun at hun vil vokse der hun er nå, og se hva som skjer.

– Det hadde vært kult å starte noe eget, men samtidig tenker jeg på om verden egentlig trenger flere klesbrands, derfor er det kanskje bedre å være med på noe som allerede eksisterer, og heller gjøre det enda bedre.

Publisert: 17. februar 2021, 16:00