Kroppsaktivist skriver bok: – Jeg klarte det, pappa

Remy Berland har blitt en ambassadør mot mannlig kroppspress. Han har nemlig blitt modell for Evo-fitness og har frontet Brun og Blid på sosiale medier.

I september skal han også gi ut bok, men den handler om noe helt annet.

– Jeg var 10 år da jeg mistet faren min. Jeg var helt i sjokk, og husker ingenting av livet mitt før den dagen. Nå 11 år senere, på dagen da faren min døde, publiserer jeg min første bok. Jeg klarte det pappa, sier Remy Berland.

Vold og rus

16. September 2008 skulle 10 år gamle Remy Berland feire bursdagen sin. Han er hjemme fra skolen, og faren kjører en tur for å kjøpe inn ting til selskapet. Det var en helt vanlig dag, helt frem til en person bryter vikeplikten. Remys far blir kjørt til sykehuset, og dør.

– Der begynte det. Livet mitt skeiet ut. Jeg begynte å bry meg mindre om skolen, kranglet mye, og tydde til både vold og rus, sier Berland.

Han ble som 14 åring en del av rus- og voldsmiljøer. Han forteller at de eneste personene han satt igjen med var familien sin.

– Du gjør ting som ikke er realistisk for en 15 åring, forklarer Berland.

– Boka handler egentlig om at jeg gikk fra å være en utakknemlig drittunge, til å bry meg om alt og alle. Barn og unge må se at selv om man er på feil vei, så er det fortsatt en vei tilbake.

Reddet livet hans

Det hele førte til at han fant seg selv helt «døddrukken» og sterkt påvirket av tunge rusmidler. Noen måneder senere begynte han på videregående, på en kristen internatskole kalt Lundeneset. Det hadde han ikke sett for seg.

– De månedene får veldig stor plass i boka fordi de forandret livet mitt. Det forklarer godt hvordan jeg opplevde å komme til en skole der mange var veldig kristne og jeg ikke var det, sier han.

Lundeneset reddet livet hans, mener han.

– Hadde jeg ikke begynt der hadde jeg fortsatt i voldsmiljøet. På skolen møtte jeg folk som likte meg for den jeg var, ikke fordi jeg hadde hasj, sier han.

Biografi og selvhjelpsbok

Den kommende boka er ment som både en biografi om Berlands liv, og en selvhjelpsbok for andre.

– Det handler om hvordan tapet av pappa påvirket meg. Jeg har vært borti mye greier, og gjort mye dumt, men jeg vil vise at det er mulig å komme seg ut av det, sier han.

Han synes det på mange måter er skremmende å gi ut boka.

– Når boken kommer, vil de som har blitt kjent med meg de siste årene, innse at de ikke kjenner meg så godt likevel. På en måte blir det deilig å komme «clean», sier Berland.

– Jeg kan ikke ødelegge mitt liv for det som skjedde med pappa.

Evo fitness

Vil gjøre pappa stolt

Han følte lenge at han aldri fikk sjansen til å gjøre faren sin stolt, men han nå vet at faren ville vært stolt av han.

– Boka handler egentlig om at jeg gikk fra å være en utakknemlig drittunge, til å bry meg om alt og alle. Barn og unge må se at selv om man er på feil vei, så er det fortsatt en vei tilbake, fortsetter han.

Berland har brukt mye tid på å forsone seg med det som skjedde. Han har nå slått seg til ro med at han tror ulykken skjedde av en grunn.

– Jeg tenkte mye på at jeg hatet sjåføren som krasjet i han, men nå tenker jeg at det nok skjedde av en grunn. Hadde pappa overlevd hadde han nok sittet i rullestol og det som verre er. Jeg kan ikke ødelegge mitt liv over det som skjedde med pappa, sier Berland.

Tabu å snakke om følelser

Gjennom årene har han samlet på notater fra gamle skolebøker og dagbøker, dette brukes flittig i boka.

– Planen var jo egentlig å bare skrive en slags «story of my life-bok» for min egen del. Deretter gjemme den i skuffen og aldri se den igjen, sier han.

Berland studerer for øyeblikket spesialpedagogikk i Bergen, og målet med boka er å oppfordre andre som har opplevd liknende ting til å snakke om det.

– Det har blitt tabu som mann å snakke om følelser og kroppspress. Hvis noen nevnte pappa så tydde jeg heller til vold enn å snakke om det.

Berland forteller at folk rundt han ofte ikke turte å spørre om dødsfallet til faren.

– Jeg skulle ønske de turte. Da ingen snakket med meg om det ble jeg enda sintere og mer voldelig, sier Berland.

Han håper denne boka kan hjelpe barn og unge med å snakke åpent om vanskelige tema som egentlig er «tabu» å snakke om.

– Jeg vil at budskapet skal ut. Det er mange som trenger at noen står opp og setter søkelys på det som er vanskelig. Andre vil da følge etter, avslutter Berland.