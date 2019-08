Charlot (27) fra Sola jakter skuespiller-drømmen i Toronto

Byas skrev om Sola-jenta for noen år siden da hun var rimelig fersk i Oslo og akkurat hadde spilt i Snømannen og gjorde seg klar for tørnen som stuepiken Sophia i Hotel Cæsar.

Neste stoppested ble Canada.

– Tatt imot med åpne armer

Det var i august i fjor at Daysh emigrerte. En utfordring hun løser med takknemlighet, stå-på-vilje og evnen til å være mangslungen.

Daysh jobber primært som skuespiller, men tar også oppdrag som modell og programleder.

– Jeg elsker livet i Toronto og er utrolig takknemlig for å få leve av å jobbe i underholdningsbransjen. Jeg stortrives på sett og føler meg veldig heldig som får være en del av så mange produksjoner og jobbe med så mange talentfulle mennesker, forteller Daysh.

Toronto kalles gjerne Hollywood North – et kjernemiljø for film, skuespill og nettverksbygging.

– Det er mye kultur og kunstnere av alle slag i denne byen, og folk er generelt veldig utadvendte, høflige og vennlige, og jeg har fått et stort nettverk her, supplerer Daysh. Jeg kjente så å si ingen da jeg først kom hit, og det føles som byen har tatt imot meg med åpne armer.

Vel verdt utfordringen

Å satse innenfor underholdningsbransjen er ikke lett samme hvor man befinner seg geografisk. Daysh var på leting etter nye og større utfordringer da hun tok steget og flyttet fra Oslo til Toronto.

– Det var selvsagt litt skummelt å flytte til et nytt land uten å ha noen jobboppdrag på forhånd. Samtidig har jeg alltid syntes det er viktig å følge intuisjonen og gå etter det livet man ønsker. Man kan gjerne kjenne på frykt, men i blant er det er viktig at man trosser frykten og gjør det allikevel, sier Daysh.

At overgangen ville by på utfordringer var hun klar over, men med den rette motivasjonen så pleier det å gå fint.

– Det føltes riktig å flytte og jeg var motivert til å jobbe hardt og gjøre mitt beste. Det har vært mye arbeid å etablere seg og det tok litt tid før jobbene begynte å rulle, men jeg veldig glad for at jeg tok sjansen. Det kan være vanskelig å navigere bransjen, men jeg har et godt team rundt meg med både agent og manager, forteller skuespillerinnen.

En touch av hjemlengsel, men...

Det har allerede blitt en rekke oppdrag for Daysh i ulike former og fasonger. I skrivende stund er hun opptatt med kortfilm-jobbing og ulike prosjekter som er på et såpass tidlig stadium at det må forbli et mysterium enn så lenge. At det er travelt, fins det ingen tvil om.

Ikke minst er det tøft og være borte fra familien, men takket være Skype snakkes vi ofte, beretter Daysh.

– Hva savner du mest med Stavanger?

– Familie, venner, taco-fredag og friluftsliv.

– Og hva er den halvstore drømmen?

– Å kunne fortsette å leve av å gjøre det jeg elsker og jobbe på større og større produksjoner.

