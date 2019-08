Gått på ei blemme og blitt skikkelig solbrent? Da bør du følge disse åtte rådene

Ofte ta det kortere tid enn vi tror før vi kjenner det begynner å svi både på skuldre og i nakken. Den norske sola griller rimelig godt den også!

Det å bli solbrent kan være skikkelig smertefullt, men det er noen råd du kan følge for å unngå ubehaget du opplever i de påfølgende døgnene. Test disse!

1. Kom deg inn fra sola

Om de første symptomene av solbrent hud begynner å dukke opp, bør du skygge banen - bokstavelig talt. Sand, saltvann eller klor kan forverre symptomene.

Om du ikke har mulighet til å trekke inn i skyggen, smør godt på med solkrem med en solfaktor på minimum 30 og dekk til de solbrente områdene med klær av et stoff du ikke kan se lyset gjennom. Da er plagget vevet tett nok til at solen ikke slipper gjennom!

2. Skyll med kaldt vann

Noen ganger blir du ikke bare rød, men rett og slett hoven av å være solbrent. En kald dusj eller et kaldt bad kan kjøle ned den irriterte huden.

Husk at varmt vann kan tørke inn huden, spesielt vann med klor i!

3. Bruk is

Siden du åpenbart ikke kan tilbringe de neste tre til fem dagene i en kald dusj, kan du pakke isbiter inn i et håndkle og legg det over den brente huden for en midlertidig bedring av svien.

La isen ligge på huden i fem minutter, og gjenta flere ganger i løpet av dagen ved behov.

4. Smør deg inn

Fuktighetskrem kan hjelpe til med å forsegle det ytre laget av huden, som gir beskyttelse mot infeksjoner eller irritasjon mens huden reparerer seg selv. Det aller beste er, uten tvil, aloe vera!

Har du ikke aloe vera i nærheten, kan ingredienser som soya, havremel eller ceramider hjelpe godt.

5. Ro ned på den vanlige hudrutinen

Solskader kan gjøre huden din ekstra sensitiv for ingredienser den normalt sett tåler uten problemer. Hold hudrutinen enkel med en enkel rens og fuktighetskrem for sensitiv hud når du er solbrent.

Unngå ansiktsmasker, acnekremer, anti-aging-produkter og lignende.

6. Drikk mye vann!

Solen kan gjøre deg dehydrert, men solbrent og skadet hud kan føre til at du blir enda mer dehydrert. Så drikk mye vann! Det kan også være lurt å styre unna for mye alkohol - alkoholen har også en dehydrerende effekt.

7. Bruk komfortable klær

Ikke press solbrente legger inn i en stiv og hard dongeribukse! Bruk løse, myke klær, og klær laget av syntetiske materialer vil holde huden kald.

8. Bruk plaster på blemmer

Har du blitt virkelig brent, kan huden fort få blemmer og sår. Bruk plaster, men hold dem rene, tørre og tildekket i løpet av dagen. På natten kan du fjerne plasteret slik at huden får puste!