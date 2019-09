Nå blir vi lettere forkjølte

Du har gjerne hørt folk snufse, hoste og klage mer på vond hals for tiden? Vi er nemlig inne i favorittsesongen til forkjølelsesvirusene. Selv om man er sunn og frisk og rask kan man bli smittet.

– Det er ingen kur for forkjølelsesvirus, men man kan forebygge litt ved å få nok søvn, slik at immunforsvaret fungerer. I tillegg er det lurt med god håndhygiene, forklarer smittevernrådgiver Anita Rognmo Grostøl ved Smittevernkontoret i Stavanger.

For å vaske hendene helt etter boka, bør man bruke såpe, varmt vann og vaske dem i 40–60 sekunder.

– Det er også viktig å huske å vaske hele hånda, også mellom fingrene.

Er hendene synlig rene og tørre, kan man også bruke håndsprit.

– Det er nok en del som har dårlig håndhygiene og blir syke på den måten, sier Grostøl.

– Gå på jobb, men ...

Har man først blitt smittet, bør man (ikke overraskende) ta det med ro.

– Man trenger ikke å perse på styrke- eller løpetrening akkurat da. Sykdommen er et hint om å ta det med ro, sier spesialsykepleieren.

Men er man bare småforkjølet, uten feber, kan man gå på jobb.

– Så lenge man ikke er skikkelig klein og kjenner man bør ligge under senga, kan man det. Da er det desto viktigere med god håndhygiene slik at du ikke viderefører smitten. I tillegg bør du hoste og nyse i albuen. Hoster og harker man skikkelig, og er snørrete, bør man holde seg hjemme for ikke å smitte andre.

Over 100 virustyper

Forkjølelsesvirus gir ingen eller moderat feber. Det er vanligere om man har fått en bakterieinfeksjon. Slike infeksjoner varer ofte lenger enn virus-forkjølelser. Men det er altså virus som gjør de fleste av oss forkjølte.

– Forkjølelsesvirus er en suksess i virusverdenen. De er veldig virulente. Det betyr at de har god evne til å fremkalle sykdom. Noen trives best når det blir kjøligere i været. Vi smitter hverandre lettere nå fordi vi er mer inne om høsten, og det er kortere avstand mellom oss, sier smittevernrådgiveren.

De siste seksti årene er det registrert rundt hundre ulike grunntyper av forkjølelsesvirus. Fordi de er flinke til å mutere veldig raskt, finnes det ingen vaksine mot dem. Det betyr også at man kan bli syk flere ganger i løpet av en sesong.

– Heldigvis er det sjelden man blir alvorlig syk av forkjølelsesvirus. Det er bare plagsomt og upraktisk.

