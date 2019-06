Christine fra Tasta fullførte aldri videregående - driver nå eget kommunikasjonsbyrå

Vi tok en prat med Christine Krieg etter en lang uke. Den 17. juni skrev psykologistudenten Markus Sanden kronikken “Er det ikke bare å si hei?” som ble publisert på NRK. Christine Krieg fulgte opp med replikk under hashtagen #villebarepratelitt - og rettet dermed fokus på de mange kvinnene som har opplevd å bli trakassert, fulgt etter hjem og fått andre uønskede tilnærmelser fra menn som bare ville prate litt - og fikk nei.

Kriegs respons og #villebarepratelitt eksploderte, og med det fulgte en overveldende respons fra folk og media. Etter en intens uke er Christine tilbake til virkeligheten og akkurat kommet hjem fra glattkjøring:

– Glattkjøring var helt rått, men jeg er litt skjelven. Å kjøre bil er mye mer action enn det jeg er vant til. Det har kommet mye positivt utav den siste uken, men det har vært mye arbeid. Jeg føler jeg har svart på 1000 e-poster, telefoner og debattkommentarer. Nå er det digg å komme tilbake til mitt siste prosjekt. Jeg er 34 år og har aldri kjørt bil. Nå er det på tide å gjøre det òg, sier Krieg.

Screenshot fra skytespillet Counter Strike

Startet Norges første Counter Strike-klan for jenter

Christine vokste opp på Tasta, og har stort sett ferdet i mannsdominerte miljøer. Som 17-åring startet hun å jobbe på en spill- og datakafé i Stavanger, samtidig som hun var stor fan av pønk og hardcore-sjangeren.

Krieg var en av få damer i felten, enten på hardcore-konsert i Sandnes eller foran skjermen. Det endte med at hun var med på å starte Norges første klan for skyte- og strategispillet Counter Strike for jenter, «Sisters of Terror»:

– Pappa var brannmann og fikk hjemme-PC fra jobben på sent 90-tallet, da ingen kunne data. Jeg lærte meg HTML-koding og nettsider - mens andre gjorde hekkan og sniffet ting man ikke burde. Jeg var 17, jobbet på datakafé og lagde egne jentelag på tvers av landet som spilte mot guttene. Man kjenner det ekstra på kroppen når man nesten alltid er eneste jenta i klubben, samtidig fikk jeg som 17-åring i praksis betalt for å spille, forteller hun.

LES OGSÅ:

Pensjonert datafrik med eget byrå

Nå har Krieg lagt spillingen på hylla. I tillegg til å lære seg koding har hun vært på sosiale medier siden 90-tallet, fra russiske LiveJournal til amerikanske Myspace. Det har ført til at hun nå driver sitt eget kommunikasjonsbyrå, Krieg Kommunikasjon. Hun har for egen maskin jobbet som sosiale medier-ansvarlig på festivaler som Mablis og Slottsfjell, og nå jobber hun som konsulent for sosiale medier for bedrifter og organisasjoner.

– Når man driver eget selskap, er forutsigbarhet en sjelden vare. Nå har jeg én kunde som kjøper opp all tiden min. Det er utrolig deilig å få virkelig fokusert - og jobbe med noe jeg er god på. Det gjør at jeg får overskudd til andre prosjekter.

Og dét er ikke rent lite. I tillegg driver hun med eget design og salg av kopper, T-skjorter, musikk og har en egen planteblogg og nettsamfunn for planteelskere.

– Akkurat nå har jeg 70 planter på 69 kvadratmeter, sier hun.

Christine Krieg

Droppet ut av videregående

Uten utdanning må man trå sin egen sti. Krieg valgte en linje som så riktig ut på papiret, men tegning, form og farge var ikke for henne.

– Det ble fort litt turbulent for en ungdom, da foreldrene mine skilte seg og jeg gikk andreåret på et studium som jeg ikke fikk helt til. Jeg fortsatte å dyrke data og kommunikasjon i stedet, forteller hun.

– Jeg lærte fort at det ikke handler om karakterer, men hva jeg har gjort tidligere og hva jeg kan tilføre et prosjekt. Og hardt arbeid. Jeg prøvde meg igjen å studere på Westerdals, men det ble rett og slett for travelt!