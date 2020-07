Livsstil AirDrop Populær Apple-funksjon kommer omsider til Android Googles versjon av «Airdrop» testes nå. Publisert: 03. juli 2020, 17:00 Line Pevik

Omsider har Google startet en betatest for sin variant av Airdrop som Apple-bruker er godt kjent med. FOTO: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Det er lett å glemme hvor lett det faktisk er å dele bilder og andre filer om du har Apple-dingser. Enten om du vil sende over feriebildene til ei venninne eller flytte over bildene fra helgas fjelltur til Mac-en, er det gjort på null komma niks med Airdrop-funksjonen.

Nå melder The Verge om at en lignende tjeneste skal komme Android-platformen, og at den har fått navnet «Nearby Share». Det skriver Tek.no.

Med Googles tjeneste skal det også være nok med to enheter som støtter Nearby Share, som holdes i nærheten av hverandre. Du skal også kunne velge hvilken konto på mobilen du vil dele fra, og om du vil at enheten din skal være synlig.

Slik skal betatesten se ut. FOTO: XDA-DEVELOPERS

Google sier selv at Nearby Share vil støttes på alle Android-mobiler med versjon 6 og nyere. I tillegg skal det bygges inn støtte for Nearby Share i Chromebook også.

