Livsstil Frukt og grønt Hva er egentlig sunnest - frukt eller juice? Er det mat eller drikke som gir oss mest av de viktige vitaminene? Det har flere forskere undersøkt. Publisert: 29. juni 2020, 09:20 Line Pevik

Forskere mener det er lurt å få i seg frukt både i flytende og fast form! FOTO: Scanpix (illustrasjonsfoto)

Det er lett å tenke at det å spise et helt eple er bedre og sunnere enn å drikke et glass eplejuice. Men stemmer egentlig det? Det har flere forskere sett på, skriver forskning.no.

Flytende vitaminer

Når frukta skal bli til juice, blir den presset, varmet opp, nedkjølt og tilsatt konserveringsmidler. I prosessen forsvinner noe av vitaminene, men det er likevel ikke slik at juicen nødvendigvis blir så mye mindre sunn av den grunn.

Vitaminer som flyter i juicen er nemlig enklere for kroppen vår å fange opp, enn fra en hel grønnsak eller frukt.

– Mange av de vitaminene vi får ned i magen når vi spiser en hel gulrot, får vi ikke glede av, har Lars Porskjær Christensen tidligere fortalt i en artikkel på forskning.no. Han er forsker på Syddansk Universitet i Danmark.

Ja takk, begge deler

Christensen understreker at ulike typer juice inneholder ulik mengde fruktkjøtt, og at mye fruktkjøtt betyr mye vitaminer.

På en side inneholder frukta for eksempel fiber og mineraler som det er lurt at vi tygger i oss, og på en annen side inneholder mange typer juice tilsatt sukker. Forskerne anbefaler derfor mye frukt og grønt, både av det vi spiser og det vi drikker.

Publisert: 29. juni 2020, 09:20