Livsstil Alkohol Stavanger-gründere med ny produktkategori som skal være et «sunt alternativ til alkohol» Eirik Haugland Kvalvik fra Hinna har i samarbeid med Jåttå Gårdsbryggeri etablert Alpha Wave Beverages, som er Norges første produsent av avslapningsdrikker. Publisert: 23. mai 2021, 19:00 Sonja Loraine Mborja

Lokalt bryggeri og Eirik Haugland Kvalvik satser på det de tror kan bli en drikketrend i Norge. FOTO: Anders Minge

Eirik Haugland Kvalvik er styreleder i Alpha Wave Beverages. Lignende produkter som kategoriseres som «avslapningsdrikker» blir solgt i blant annet USA, Canada og Østerrike, men det har hittil ikke blitt produsert i Norge. I USA har markedet for avslapningsdrikker hatt en betydelig vekst i løpet av de siste årene. Kvalvik sier at produktet skal være et nytt og sunt alternativ til alkohol.

– Det folk flest tyr til for å slappe av er alkohol. Det finnes også mye energidrikker der ute som stimulerer gjennom sukker og koffein, men det har ikke eksistert noe avslapningsdrikker i Norge, sier Kvalvik.

Folk flest vet ikke om det

Marius Marthinsen er daglig leder i Jåttå Gårdsbryggeri. Han sier at Kvalvik er en tidligere klassekamerat og at han syntes at ideen til Kvalvik hørtes spennende ut.

– Dette er et spesielt produkt som folk ikke vet noe om enda. Det er sånne typer produkter som ofte kan slå an. Man får ikke tak i noe tilsvarende i Norge. Vi gleder oss til å se om dette er et produkt som folk setter pris på og kjenner virkningen av, uten at man trenger å bli beruset og fyllesyk dagen etterpå, sier Marthinsen.

– Det blir på en måte som å skyte oss selv i foten, som ølbryggeri. Men vi fant ut at dette uansett kunne være vårt alternativ til en alkoholfri øl, sier han.

Kristoffer Fossmark (t.v.) og Marius Marthinsen driver Jåttå Gårdsbryggeri sammen. FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Alpha Wave Beverages bruker 0,1 gram L-teanin per 330 milliliter med drikke. L-teanin er en aminosyre som finnes naturlig i bladene til grønn te, og har i noen studier vist seg å kunne virke lett avslappende og beroligende. Drikken er også sukkerfri, uten kunstige søtningsmidler og brygget på flere urter.

Lite innovasjon i brusmarkedet

– Hvordan kom du på ideen?

– Mens jeg skrev masteroppgaven min i psykologi og økonomi i 2016 fikk jeg et aha-øyeblikk. Det er komplekst å svare på hvordan jeg egentlig kom på ideen, men jeg ser alltid etter nye forretningsideer. Jeg tenkte på at det er veldig lite innovasjon i brusmarkedet. De store firmaene eier nesten 90 prosent av brusen som produseres, sier Kvalvik.

Kvalvik sier at han håper den nye drikken kan bli et reelt alternativ til alkohol når folk vil slappe av. FOTO: Anders Minge

– Hvor mye drikke produserer dere?

– Vi produserte 500 liter av hver drikke den første måneden. Akkurat nå har vi to forskjellige smaker. For noen måneder siden produserte vi 1000 liter av hver. Vi selger produktet til Helgø Meny, Coop Norge, Gulating, Det Gode Brygg og Vaaland 1889. Foreløpig er vi i 22 butikker lokalt i Rogaland, sier han.

– Hva er målet deres for fremtiden?

– Jeg håper at dette kan bli et reelt alternativ til alkohol når folk vil slappe av. Vi vil at folk skal vite at det finnes andre muligheter på markedet.

Trend å tilby alkoholfrie alternativer

Førsteamanuensis i restaurantledelse og måltidsforskning ved Universitetet i Stavanger, Kai Victor Hansen, sier at trenden de siste årene har vært å tilby alkoholfrie alternativer.

– Om de er sunne er en annen sak. Men å ha alkoholfrie alternativer er i mye større utstrekning enn man hadde før. Før korona startet åpnet den første puben i England som kun har alkoholfrie alternativer, sier Hansen.

– Hvorfor har det blitt slik?

– Jeg var på en konferanse hvor det ble beskrevet at sosiale medier har en virkning på alkoholforbruket. Dersom gamle folk i dag hadde hatt en oppvekst med sosiale medier, hadde de kanskje drukket mindre. Bilder som blir tatt og lagt ut på nettet kan påvirke karrieren din senere. Den konsekvensen har flere blitt bevisst på. Det kan være en av grunnene til at alkoholfritt har blitt mer populært.

Hansen sier at folk kanskje i tillegg har sett at de kan ha det gøy uten alkohol og ved å være seg selv.

– Man er også bevisst på at det er kalorier og sukker i disse drikkene. Flere tenker nok på helsen sin, sier han.

