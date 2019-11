Andreas (26) og Thi (29) traff hverandre på datingapp - nå vil de hjelpe andre å finne kjærligheten

I mars 2014 møttes de to gjennom «Badoo» - en app og nettside hvor brukerne kan finne både venner og potensielle partnere. Året etter, i mars 2015, var Andreas og Thi gift.

I disse dager lanserer ekteparet datingnettsiden «Yuha» og håper at flere kan skape suksesshistorier innenfor nettdating-segmentet.

Utviklet i to år

– Det var kona som hadde ideen. Hun ville at vi skulle lage ei nettside for alle, som er trygg, åpen og uten diskriminering. I dagens datingverden kan det være vanskelig å vite hvem man egentlig snakker med. Det har vi prøvd å takle på flere måter, både via verifisering av e-post og telefonnummer, sier Andreas til trd.by.

LES OGSÅ:

Privat

Han jobber til daglig som utvikler i BDO, og forteller at det har tatt nesten to år å utvikle Yuha som står for «Your Half».

– Det ligger mye arbeid bak. Vi holder fortsatt på med utviklingen, men siden er nå stabil og nettopp lansert, fortsetter Andreas om nettsiden, som i skrivende stund har ti brukere.

– Mer kontroll

– Hva skiller Yuha fra andre dating-apper og -sider?

– Yuha skal være tryggere og med mer kontroll. I tillegg er den brukervennlig med et moderne design. Siden er for dem som søker seriøse forhold og ikke noe tilfeldig som man kan finne på mange andre apper og sider, sier Andreas.

Utover det forklarer han at Yuha er en «vanlig» datingside hvor man kan matche og chatte med andre brukere både lokalt og globalt. På egen profil kan brukerne lage en beskrivelse av seg selv, laste opp bilder og legge til interesser.

Privat

– I tillegg har vi spesialutviklet et sett med emojis for Yuha, sier Andres, og legger til at man kan benytte seg av siden enten som gratisbruker eller som premiumabonnent - avhengig av hvor mange man ønsker å matche med på en dag.

LES OGSÅ: