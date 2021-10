Livsstil Influencer Sushitest: - Nei, nei. NEI! 150-ugå i Sandnes er i full gang, og gjett hvilken rett det er aller mest av? Du gjettet sikkert rett. Oppdatert: 07. oktober 2021, 20:25 Elias Håvarstein

– Det er sinnsykt mye sushi på årets meny for 150-ugå, konstaterer Byas-journalist, Tor-Arne Vikingstad.

Om du ikke stoler på han, så er det bare å sjekke menyen. Det er nemlig sinnsykt mye sushi. Derfor kan det også være greit å vite hvordan man spiser den!

Vi tok med oss Julie B. Christensen, erfaren «foodie» og mat-influencer, på en aldri så liten sushi-lunsj i Sandnes.

– For meg er det viktig at det er friske og ferske råvarer, og at det ikke er for mye dilldall, sier Christensen.

Tor-Arne derimot, har en litt annen tilnærming til den japanske klassikeren.

– Chili. Mayo.

Til tross for at de to har litt ulike preferanser, kunne 150-ugå by på noe for begge. Sjekk Aftenbladets anmeldelser av de ulike rettene her!

