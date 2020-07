Livsstil Forskning Hvorfor spiller noen «hard to get» – og hvem tiltrekkes av det? En amerikansk studie har undersøkt hvorfor noen bruker «hard to get»-taktikken – og hvem som blir tiltrukket av det. Publisert: 13. juli 2020, 17:24 Synne Mauseth

Vanskelig å forstå seg på? Det handler om «tilknytningsstil», ifølge forskere. FOTO: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Mange av oss har nok møtt en mulig partner som spiller vanskelig å oppnå.

Men hvilken nytte har dette «spillet» - og hvorfor er det noen mennesker som lar seg bli dratt inn?

Det kan være for å gjøre seg mer attraktive, eller det kan være en måte å beskytte seg selv på, ifølge ny studie. Det skriver forskning.no.

Sikker eller usikker tilknytningsstil

Fire studier fra University of Kansas har undersøkt fenomenet. Forskerne gjennomførte en rekke forsøk med 906 personer, hvor de så på hvem som spiller uoppnåelig og hvem som oppsøker dem.

I en pressemelding fra University of Kansas deles «tilknytningsstiler» – altså hvor enkelt man knytter til seg andre mennesker – inn i to hovedkategorier: Sikker og usikker. Under usikker-kategorien finner man engstelige og unnvikende personer.

Forskerne så at unnvikende kvinner hadde lettere for å spille hard to get, mens engstelige menn oppsøkte personer som spilte det.

Men hvis du er trygg på deg selv og at andre elsker deg, er det mindre sannsynlig at du driver med eller blir involvert i slikt «spill», ifølge Omri Gillath, en av forskerne i studien.

– Noen personer oppfører seg slik fordi de er redde. De klarer ikke å stole på noen – og de gjør hva som helst for å beskytte seg mot å bli såret igjen. Dette er ikke noe spill for dem, men en måte å beskytte seg selv og å verifisere at andre mennesker er seriøse og kommer til å bli pålitelige partnere, uttaler han i en pressemelding.

Vil bli oppdaget

I en artikkel hos forskning.no tidligere i år uttalte Bente Træen, professor i helsepsykologi og mangeårig forsker på seksualvaner og parforhold, seg om menn og kvinners ulike roller når det kommer til å finne en partner.

Ifølge henne er kvinners strategi å bli oppdaget av menn. Noe som kanskje kan være en årsak til at det oftere er kvinner som spiller uoppnåelige?

– Så kvinners strategi er ikke å ta initiativ, men å bli oppdaget, sier Træen.

– Hvis du har en trygg tilknytningsstil, og hvis du har fått med deg det beste fra omsorgspersonene dine mens du var veldig liten, så borger det for en sunn seksuell utvikling, legger Træen til.

Publisert: 13. juli 2020, 17:24