Livsstil Fretex Flere unge fikser istedenfor å kaste: Slik tar du vare på sko og vesker Mye kan få nytt og lengre liv med rådene fra skomakeren og Fretex. Publisert: 26. juni 2021, 11:00 Janne Håland

Byens skomaker i Stavanger har utvidet butikken i år, og all innredningen er kjøpt på Finn. Kjetil Bertelsen har vært skomaker i 30 år, her med kone og medarbeider Monica Bertelsen. FOTO: Janne Håland

– Mange har vært på loftet hos bestemor og funnet fine vesker som gjerne mangler glidelås eller har en røket hank. Andre har en sko med ødelagt såle, sier Monica Bertelsen hos Byens skomaker i Stavanger.

De siste årene har det vært en jevn økning av unge folk som kommer til skomakeren med ting de vil ha fikset.

– Før var det helt godt voksne og eldre kunder som har vokst opp med skomaker. Nå er det mer fokus på å reparere ting, tror Bertelsen.

Hun anslår at rundt 40 prosent av kundene deres er under 30 år.

– De ser mer verdien i å betale litt for å kunne beholde tingen lenger. I tillegg investerer de gjerne i dyrere ting og sko.

Kan sprekke opp

Lær trenger næring. Hvis ikke, kan skinnet tørke ut og slå sprekker. Da er det for sent å fikse.

– Det har ofte skjedd med bestemors sko som har stått i mange år på loftet, dessverre, sier Bertelsen.

Ellers fikser skomakeren stort sett alt, rundt 20–25 skopar til dagen.

– Men en dag kom en dame inn med en brødrister. Da måtte vi si nei, sier Bertelsen.

Her er skomakerens råd for å ta vare på ting av skinn:

Sprayimpregner oftere enn du tror. Gjerne en gang i måneden hvis du bruker veska eller skoene ofte.

Men sprayimpregnering er ikke nok. Næring må til! Smør inn glatt skinn med nøytral lærbalsam når det ser litt trist ut. Andre typer skinn kan få en slags fuktighetskrem.

Ny søm kan gjøre underverker. Lær kan holde seg godt, mens sytrådene morkner. Da er det bare å sy sømmene på nytt med ny tråd.

Legg på gummisåle oppå skinnsålen. Da varer skoene lenger.

Spør om råd. Det er dumt å gjøre feil.

Også Fretex merker trenden

Fretex i Breigata selger stort sett klær, vesker og sko som er i orden. Innimellom smører de inn skinnvarer med lærolje før salg for å freshe dem opp.

– Ofte er sømmen på vintageklær mer holdbar enn på nye klær. Noen få varer mangler gjerne en knapp eller har feil med sømmen. Da merker vi varen, selger den billigere, og folk kan enkelt fikse det selv, sier butikksjef Martha Nordahl.

Martha Nordahl og Tieneke Oda Green på Fretex Breigata heier på å fikse istedenfor å kjøpe nytt. FOTO: Janne Håland

Mange kunder velger også å la klær eller sengetøy få et lengre liv ved å sy dem om til nye plagg.

– Vi heier på at folk fikser og syr om. Gjenbruk er best for kloden, mener Nordahl.

– Fikser man en veske eller et plagg istedenfor å kaste det, blir det mer som en trofast hjelper enn noe man bare bare kaster, sier butikkmedarbeider Tieneke Oda Green.

90 prosent til utlandet

Av alle klær Fretex får inn, blir bare ti prosent solgt videre i Norge.

– Hadde folk handlet mer brukt, ville vi kunnet åpnet og solgt flere av posene vi får inn, sier Nordahl.

Hun blir stadig overrasket over hvor fort folk kvitter seg med klær.

– Lee hadde et samarbeid med H&M tidligere i år. To måneder etter lanseringen begynte vi å få inn klær fra kolleksjonen. Det meste vi får inn er nesten ubrukt, sier Nordahl.

Hennes tips til å ta vare på ting er disse:

Vask og tørk ull riktig.

Skurekremen fra C-soaps funker på det meste, spesielt om man har fått flekker på hvite sko.

Det er lett å fikse ting med en ny søm.

