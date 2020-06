Livsstil Trening Hvor mange skritt bør vi egentlig gå hver dag? Det sies at vi bør gå 10.000 skritt om dagen for å holde oss i form. Men hvor har vi egentlig dette tallet fra? Publisert: 21. juni 2020, 12:00 Line Pevik

Hvor mange skritt er det lurt av oss å ta, hver dag? FOTO: Christine Schefte (arkivfoto, trdby)

Det prøvde en forsker ved Harvard University i USA, I-Min Lee, å finne ut, skriver forskning.no.

I fjor konkluderte hun, i en vitenskapelig artikkel, at dette tallet rett og slett var et resultat av en helt tilfeldig markedsføringsstrategi hos et japansk firma.

Dermed ønsket hun selv å finne ut av hvor mye vi burde gå for at det utgjør noe bra for helsa vår.

Selv gjennomførte forskeren I-Min Lee en studie med over 16.000 kvinner i USA, i gjennomsnitt 72 år gamle. De som gikk 4.400 skritt per dag levde klart lenger enn de minst aktive kvinnene, og dette fortsatte opp til 7.500 skritt om dagen.

LES MER:

Så mange armhevinger bør du klare

En annen amerikansk forskergruppe har de studert litt yngre, nemlig voksne over 40 år. Også disse forskerne finner at de som gikk mest, levde lengst.

De som gikk flere enn 8.000 skritt om dagen hadde 51 prosent lavere risiko for å dø, sammenliknet med de som tok 4.000 skritt eller mindre. Gikk de enda mer, 12.000 skritt, reduserte de risikoen med 65 prosent.

Publisert: 21. juni 2020, 12:00