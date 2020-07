Livsstil frisør Mistet håret i frisørstolen: – Håret falt nedover skuldrene på meg Soumia sier at hun aldri fikk beskjed om at behandlingen var såpass skadelig. Frisørsalongen sier at hun ble advart om risikoen. Publisert: 02. juli 2020, 16:30 Synne Mauseth

Soumia opplevde en såkalt «kjemisk klipp» da hun skulle bleke håret hos frisøren forrige uke. FOTO: Privat

Torsdag forrige uke møtte hun opp til frisørtimen sin hos Hair Cut i Trondheim. Her fortalte hun frisøren at hun ville bleke hele håret sitt.

– Frisøren ga klar beskjed om risikoen og at dette var en omfattende prosess med tanke på utgangspunktet utførende frisør hadde å jobbe med. For å oppfylle hennes drøm om lyst hår, var det nødvendig med tøffe kjemikalier. De er det alltid en risiko med, sier daglig leder ved frisørsalongen, Eva Hoemsnes Grøtte, til trd.by.

Ifølge henne ble det avholdt tre konsultasjoner i forkant av selve jobben.

Soumia mener at hun ikke fikk vite om risikoen ved behandlingen på forhånd. Etter at foliestripene var lagt, forklarer Soumia at det kun tok noen minutter før det begynte å lukte klor av blekingen. Hun forteller også at hodet hennes ble varmt og at det begynte å svi og klø.

TV 2 omtalte saken først.

– Jeg fikk beskjed fra frisøren om at dette var normalt. Jeg er jo ikke frisør, så jeg stolte på det, sier Soumia, som ikke ønsker å stå fram med fullt navn.

Håret løsnet

Etter noen runder med bleiking, forklarer Soumia at frisøren sjekket folien igjen. Da hadde noe av håret hennes løsnet.

– Da hørte jeg frisøren si «oi, shit», og at vi måtte vaske ut fargen med en gang. Jeg fikk panikk og reiste meg fra stolen. Da så jeg at håret falt nedover skuldrene på meg, forklarer Soumia, og legger til at hun begynte å gråte.

Etter at behandlingen var over, hadde Soumia mistet mye av håret sitt. FOTO: Privat Jeg fikk panikk og reiste meg fra stolen. Da så jeg at håret falt nedover skuldrene på meg.

Hun ringte samboeren sin som kom til salongen med én gang. Det samme gjorde Grøtte, som forklarer at hun prøvde å roe situasjonen så godt hun kunne da hun kom, men at kunden var så opprørt at hun ikke ville la dem vaske ut kjemikaliene.

– Jeg fikk til slutt roet ned kunden slik at jeg kunne vaske ut de resterende kjemikaliene – som nå hadde vært i over 30 minutter for lenge. Dette forverret effekten og resultatet.

Begynte å gråte

Ifølge Grøtte ble kunden også klippet, og behandlet med produkter som virker pleiende.

– Jeg ville også sende med henne produkter som hun skulle bruke hjemme inntil neste konsultasjon, sammen med en forklaring på hvordan hun skulle bruke disse. Vi forsøkte også å legge en plan for videre oppfølging, men dette ble blankt avvist, sier hun.

Soumia har en annen oppfatning av hva som skjedde.

– Frisørene spurte om jeg hadde brukt tørrshampoo eller andre produkter i håret før jeg kom. Jeg følte at de prøvde å legge skylden på meg. Jeg ble også bedt om å roe meg ned, men jeg mener det er normalt å begynne og gråte når man er i sjokk, sier hun.

Soumia hadde langt hår før hun var hos frisøren i forrige uke. FOTO: Privat

En «kjemisk klipp»

– Hva er det som har skjedd når håret faller av?

– Behandlingen har medført noe vi fagfolk kaller for en «kjemisk klipp». Det betyr at håret ikke tåler en slik behandling, og at det slipper der hvor håret er svakest – ofte omtalt som «frisørens skrekk». Dette kan også forsterkes ved at kundene har benyttet andre kjemikalier som for eksempel tørrshampoo som ikke selges av profesjonelle salonger, sier Grøtte, og legger til:

– Kunden ble spurt om hun hadde brukt noen produkter som kunne hatt en påvirkning på behandlingsresultatet. Et slikt resultat hender ytterst sjelden, men når det skjer, så er det ofte i en sånn forbindelse. Vi har aldri hevdet at hun har brukt slike produkter.

Slik så håret ut før behandlingen startet. FOTO: Privat For å oppfylle hennes drøm om lyst hår, var det nødvendig med tøffe kjemikalier. De er det alltid en risiko med.

Soumia forteller at hun har anmeldt hendelsen til politiet. Til tross for at frisørsalongen har tilbudt henne å komme tilbake for å få gratis behandlinger når håret blir sterkt nok, ønsker hun ikke å benytte seg av dette.

Kan ta lærdom

Grøtte sier til Trd.by at salongen ikke har mottatt noen bekreftelse på en anmeldelse.

– Fornærmede ønsker ikke ytterligere hjelp eller bistand fra oss, sier Grøtte, og viser til det som framkommer i TV 2 sin sak.

– Det hele blir litt vanskelig å forholde seg til. Det eneste straffbare i denne saken, er vel fornærmedes samboers trusler overfor mine ansatte.

Grøtte sier at både hun og frisøren som utførte behandlingen har langt fartstid i frisørfaget, og at ingen av dem har opplevd lignende.

– Jeg synes saken er veldig kjedelig, og noe vi absolutt skulle vært foruten. Det vi frisører imidlertid kan dra lærdom av, er å si nei til slike behandlinger vi er usikre på resultatet av, sier Grøtte, som samtidig stiller seg utenforstående til at kunden ønsker å føre en dialog om behandlingen i mediene.

Saken er levert av vår samarbeidssite Trd.by. Trd.by har vært i kontakt med samboeren til Soumia som hevder at han ikke oppførte seg truende, men var i salongen for å vise omsorg til samboeren sin.

