Da Stephan (21) fikk seg valp, savnet han noe. Nå har han utviklet ny tjeneste

I 2019 utviklet 21-åringen «Russeknuter for 2019». Ifølge Stephan var det en av de mest nedlasta underholdningsappene i tidsrommet april-mai i 2019 over hele landet.

– Det ble en suksess. I appen ble alle russeknutene i 2019 lagt inn. I appen kunne man også se hvor mange ganger en knute var tatt i forskjellige byer, forklarer han.

App for hundeeiere

Denne uka lanserer han en ny app. Den har fått navnet «Mydoglog» og er en app for hundeeiere. Ideen fikk han da familien fikk seg valp i mars.

– Det finnes flere apper for hundeeiere, men da jeg lasta de ned, fant jeg for eksempel ut at det var vanskelig å bytte mellom å ha flere hunder i appene. Jeg har testet flere av dem, og følte at de manglet noe, sier Stephan.

LES OGSÅ:

I appen kan man ifølge Stephan loggføre for eksempel hundens vaksiner, veterinærbesøk og vekt. Ved å være premiumbruker av Mydoglog kan man også få daglige tips og funfacts om hunder, samt legge til ekstra bilder ved loggføring av hundens hendelser.

– Hva er det som skiller Mydoglog fra andre apper for hundeeiere?

– Den er enkel, funksjonell, oversiktlig og visuelt pen. Det er enkelt å loggføre hendelser, forklarer Stephan.

Privat

Student på BI

Stephan begynte med app-utvikling i en alder av 17 år. Det meste har han lært gjennom internett.

– Jeg har ikke noen formell utdanning innenfor programmering, men har benyttet meg av ulike internettressurser for programmering og design for å lære, sier 21-åringen som til daglig studerer markedsføringsledelse på BI i Trondheim.

Programmering og app-utvikling er hovedsaklig en hobby for Stephan. Mydoglog har han jobbet med de tre siste månedene, og han anslår å ha brukt mellom 50 og 100 timer på å programmere og designe appen.

Ifølge Stephan må man betale 749 kroner til Apple i året for å få tilgang til å legge ut apper.

– I tillegg kommer kostnader knyttet til nettsiden og eventuelt til markedsføring. Utover det koster det hovedsaklig i tid, men for meg er dette en hobby, sier han.

LES OGSÅ: