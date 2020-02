De fleste frisørsalonger kutter fortsatt loven

Det stemmer nok at kvinner flest har lengre hår enn menn, men det er ikke lengden som er problemet, det er at prisene baserer seg på kjønnet til den som klipper seg, ikke håret.

– Forskjellsbehandling på grunn av kjønn er klart ulovlig, sier seniorrådgiver Carl Fredrik Riise i Likestillings- og diskrimineringsombudet til Byas.

Ifølge Diskrimineringsloven paragraf 6, er det forbud mot å diskriminere blant annet på grunn av kjønn.

Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling.

Som for eksempel at du må betale 200 kroner mer fordi du er dame, selv om du har kortere hår enn en mann.

Hvis man googler frisør i Stavanger, vil de ni av ti første treffene skille mellom herre- og dameklipp når det kommer til pris.

Herre- og dameklipp fortsatt vanlig

Hos disse frisørene koster det mellom 125 til 260 kroner mer for klipp hvis du er dame. Riise har lagt merke til at de kjønnsbestemte begrepene går igjen, og mener de bør fjernes.

– Frisører bør heller ta betalt for tjenesten og tiden det tar, uten å knytte det til kjønn, sier Riise.

Likestillingsombudet kjenner godt til problemet. I 2005 ble det tatt opp med bransjeforeningen Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB), etter flere år med henvendelser.

NFVB rådet medlemmene sine om å gå bort fra «dame- og herreklipp» i prislistene og heller bruke tidsangivelser. Men også dette bød på problemer.

– Da får man ikke inn ulikheten i kompleksitet som svært ofte er tilfellet og som også skal reflekteres i prisen, sier administrerende direktør i NFVB, sier Anne Mari Halsan til Byas.

Samtidig sa Likestillingsombudet at de ikke kom til å prioritere saken videre på grunn av andre saker som måtte ses viktigere.

15 år senere, mottar de fortsatt rundt 10-15 henvendelser om dette, årlig.

– Kunder som reagerer, kan klage det inn til Diskrimineringsnemnda, sier Riise.

Byas har vært i kontakt med Diskrimineringsnemnda. De kan ikke se at det er registrert noen klager på dette, men kan heller ikke utelukke at det er det.

En bransje i endring?

Halsan sier at den norske frisørbransje er helt enige i at det er behandling, tid og kompleksitet som avgjør prisen, ikke kjønnet. Som regel tar det lenger tid å behandle en kvinne enn en mann, og at det er derfor helt legitimt at «dameklipp» koster mer enn «herreklipp».

– Dette blir derfor mer snakk om en litt krevende kommunikasjon og ikke kjønn, sier hun. Én av kjedene som har ulik pris på klipp av menn og kvinner er Barokk frisør. På hjemmesiden er det 125 kroner som skiller de to type klippene. Daglig leder hos Stavanger-salongen, Dennis Fagermo, sier at prisforskjellen skyldes at dameklipp er inkludert vask og føn. Han forteller at de og tilbyr klipp uten. Det vil da bli rundt en hundrelapp billigere for damer å klippe seg der.

– Vi holder på å jevne ut. Vi har økt prisen på herre-, men ikke dameklipp flere ganger. Neste prisøkning blir det akkurat likt, sier Fagermo.

Frisørsalongen er klar over at det er ulovlig å basere prisen på kjønn, og er veldig opptatt av å endre på det. Selv om frisørene her bruker lengre tid på dameklipp, mener daglig leder at forslaget om å basere prisen kun på tid er problematisk.

– Erfarne frisører bruker mindre tid, da blir det feil at de med minst kompetanse skal ta seg mest betalt.

Vi synes det er urettferdig å dele opp i kjønn. Mange kvinner trenger ikke mer enn en halvtime, og mange menn trenger gjerne en time.

Astri Reigstad Sjursen

Går foran med et godt eksempel

Ikke alle frisører i Stavanger skiller mellom kjønn. Placebo i Bergelandsgata brukte disse begrepene før, men endret for rundt tre år siden til «klipp» og «klipp mini». Forskjellen mellom dem, er tiden det tar. – Vi synes det er urettferdig å dele opp i kjønn. Mange kvinner trenger ikke mer enn en halvtime, og mange menn trenger gjerne en time, sier frisør og medeier Hilde Erland.

Selv om tilbakemeldingene har vært utelukkende positive, førte endringene og til noe problemer med kassesystemet.

– I kassen er vi nødt å velge kjønn på behandlingen, så vi måtte ringe dem som hadde kassesystemet da vi byttet. De hadde aldri hørt den forespørselen før.

Erland tror at begrepene er for godt innarbeidet, og at de fleste ikke tenker over det.