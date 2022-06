Livsstil Skadevare Advarer: Ber deg slette disse appene Apper med skadevare er blitt lastet ned over 2 millioner ganger. Publisert: 29. juni 2022, 17:00 Ole-Fredrik Lambertsen

Skadevare i apper kan blant annet stjele informasjon og gjøre ytelsen til telefonen dårligere.

En av appene det advares mot, har alene blitt lastet ned over 1 million ganger. Appene det gjelder, finnes i Google Play-butikken til Android-telefoner.

Det skriver Din Side, som siterer nettstedet Bleeping Computer.

Sikkerhetseksperter i Dr. Web antivirus har funnet skadevare i totalt fem apper, som har lurt seg inn i butikken. De advarte også i fjor sommer mot ni ulike, ondsinnede apper.

Skadevaren som er oppdaget, kan blant annet stjele informasjon fra brukerne, som Facebook-innloggingen din, og gjøre ytelsen til telefonen dårligere, skriver nettstedet.

Appene har til felles at de utgir seg for å være noe annet enn det de er, som en kamera-app eller app for horoskoper.

PIP Pic Camera Photo Editor – 1 mill. nedlastinger

Wild & Exotic Animal Wallpaper – 500 000 nedlastinger

ZodiHoroscope – 500 000 nedlastinger

PIP Camera 2022 – 50 000 nedlastinger

Magnifier Flashlight – 10 000 nedlastinger.

Til sammen er de altså lastet ned over 2 millioner ganger.

