Livsstil Film Toppet i USA hele sommeren - kommer snart til norske kinoer Filmen «The Wretched» toppet den amerikanske kinolisten i hele sommer. Skrekkfilmen tronet på førsteplass på kinotoppen over dammen hele fem helger på rad. Publisert: 15. september 2020, 10:40 NTB

John-Paul Howard i en scene fra «The Wretched» som nå setter kursen mot norske kinoer. FOTO: IFC Midnight / AP

Dette er en bragd filmen kun deler med «Titanic» (1997), «The Sixth Sense» (1999), «Avatar» (2009) og «Black Panther» de siste 23 årene.

Nå er det duket for norsk premiere. Det er nærmere bestemt 18. september teppet går opp, melder distributør Europafilm om filmen, som får aldersgrense 15 år.

Filmen sentrerer rundt tenåringen Ben, som skal bo hos faren sin i en idyllisk småby over sommeren. Han merker fort at han ikke passer inn – og at noe foregår i nabohuset.

LES MER: Slik blir filmhøsten og dette kan du glede deg til

«The Wretched serverer psykologisk terror i leken, retro Hitchcock-stil», heter det videre fra distributør-hold.

På rollelisten finner vi navn som John-Paul Howard, Piper Curda og Jamison Jones, mens Brett Pierce har regien.

Se traileren her: 🙈

Publisert: 15. september 2020, 10:40