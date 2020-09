Livsstil Nokia Husker du denne? Nå er den 20 år gammel Faren er stor for at du kommer til å føle deg gammel nå. Publisert: 02. september 2020, 15:40 Synne Mauseth

Denne ikoniske telefonen fyller hele 20 år i år! FOTO: Shutterstock

Tirsdag denne uka meldte nemlig tek.no at det er 20 årsiden den ikoniske Nokia 3310 ble sluppet på markedet.

Telefonen kom altså i år 2000 og den store nyheten da var at den lot deg skrive tre ganger så lange meldinger som andre telefoner på den tiden.

LES MER: 13 ting som viser at du vokste opp på 90- og 2000-tallet

LES MER: Ti ting som var kulere før

Hele 459 tegn lot den deg skrive, men problemet var bare at du ikke kunne ha mer enn 15 SMS i innboksen samtidig...

Kalkulator og stoppeklokka var også sjelden kost på den tiden, men det hadde 3310.

Snake var også en populær «app» for mange av brukerne.

LES MER: Husker du disse spillene? Her kan du spille dem igjen

Tek.no skriver videre at telefonen og dens direkte etterfølgere solgte totalt 126 millioner eksemplarer over en femårsperiode. Til sammenligning er det estimert at Appla solgte 69 millioner Iphone XR i 2018, samme år som Samsung solgte 35 millioner Galaxy S9-telefoner.

Publisert: 02. september 2020, 15:40