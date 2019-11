Forrige uke ble Byttebua ved Universitetet i Stavanger offisielt åpnet!

Prosjektet er et samarbeid mellom UiS og studentorganisasjonen Spire Stavanger, og tanken bak prosjektet er å gjøre det lettere, billigere og mer bærekraftig for studenter å skaffe seg ting de trenger, ifølge informasjon fra UiS.

Alle kan levere inn, men det er kun studenter og ansatte som kan hente ut. Så student-/ansattkort må vises fram.

Hvordan det fungerer?

Åpningstider? Byttebua har åpent hver tirsdag mellom klokka 12 - 14, hele semesteret. Men det er godt mulig at den vil ha oftere åpent ved semesterstart og -slutt.

Og vi gjentar: Det er kun studenter og ansatte ved UiS som kan hente ting.

Ønsker du å levere brukte ting? Da kan du gjøre det på torsdager, klokka 17 - 18. Alle kan levere inn utstyr. (Helst utstyr som passer til studenthybler - så store møbler utgår, altså!)

Du trenger ikke ha levert inn greier for å hente noe i byttebua. (Så lenge du er student/ansatt, altså. Ja, dere har skjønt det nå? Ok, ferdig!)

UiS

Gjenbruks-paviljongen

På lengre sikt er ønsket at Paviljongen skal bli et studentenes «kulturhus» for gjenbruk, med blant annet ulike kurs som kan lære studentene hvordan de kan gi nytt liv til brukte ting.

