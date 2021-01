Livsstil Motivasjon Psykologen: Dette bør du gjøre hvis du står overfor et vendepunkt i livet – Buddah sa at det er to ting du trenger når du skal endre deg. Det er å begynne og å fortsette, sier psykologspesialist. Publisert: 03. januar 2021, 14:00 Synne Mauseth

Står du ovenfor et vendepunkt i livet? Her er noen tips fra psykologspesialisten. FOTO: NTB (illustrasjon)

Et vendepunkt kan være så mangt, og defineres nok forskjellig fra person til person.

Men hva er det egentlig?

Psykologspesialist Svein Øverland definerer et vendepunkt som noe som endrer livet vesentlig, enten gjennom et bevisst valg eller gjennom en krise.

To hovedbolker

Øverland deler vendepunkt i livet opp i to hovedbolker. Det første er vendepunkt som skjer gjennom en krise.

– Det er hvis du har et problem i utgangspunktet. Det være seg kreft, å miste huset eller jobben, eller noe annet som ikke er planlagt og smertefullt. Det gir motivasjon, og du blir presset ut i en ny situasjon og tvunget til ny adferd. Det fører til at man ser ting i et helt nytt lys og klarer å gjøre noe positivt ut av situasjonen, sier han til trd.by.

Psykologspesialist Svein Øverland deler vendepunkt i livet inn i to hovedbolker. FOTO: Therese Alice Sanne

Den andre bolken omhandler situasjoner der du ikke har et problem i utgangspunktet, men likevel kommer til et vendepunkt fordi du erkjenner at livet er tungt eller uten mening.

– Da er det typisk at du får lyst til å hjelpe noen andre, og gjennom det får forståelse for større verdier i livet, sier Øverland, og legger til at det handler om at du bestemmer deg for å gjøre ting annerledes.

Kjærlighet motiverer

Øverland jobber til daglig ved Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet og Kompetansesenteret for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri ved avdeling Brøset. Han har lang erfaring som psykolog, og forteller at folk flest ikke endrer seg.

– Det er en av de tingene vi ser som psykologer. Folk kommer til oss fordi de vil endre seg, og selv da er det vanskelig. Det er selvfølgelig lettere å endre seg hvis man står i en krise med kniven på strupen. Men forskning viser at selv når noen får kreft eller opplever noe livstruende som er selvforskyldt, er det vanskelig å endre livet sitt for å hindre at det skjer igjen.

Én ting kan imidlertid virke som en større motivasjon enn noe annet. Nemlig kjærlighet.

– Hvis du har et problem med at du for eksempel slår andre, og en dag slår bestemor eller moren din, og forstår at du har såret noen du er glad i, er det kanskje motivasjon til å slutte. Eller hvis du er på ferie, ser fattige barn og setter deg mer inn i fattigdomsproblemer etterpå. Å ta valg gjennom kjærlighet varer ofte lengre enn å ta valg for oss selv.

Planlegg vendepunktet

Øverland råder de som har et ønske om å endre livet til å heller gjøre små forandringer enn store stunt. Et eksempel på et slikt stunt er å si opp jobb og hjem, og reise på jordomseiling i to år.

– De som gjøre store endringer i livet sitt, vil få mange sjokkerende tilbakemeldinger fra venner og familie rundt. Det er det en grunn til. Når et slikt stunt er over, faller man som regel tilbake til sitt vanlige liv igjen. Det kan derfor være lurt å ha en plan når det hele er over.

Øverland har derfor noen råd til alle som står på spranget og ønsker å gjøre endringer i eget liv:

Ta en god prat med en venn

Vær åpen for kritiske tilbakemeldinger fra vedkommende

Ha en plan på hva som kan skje, og hva som kommer til å skje når det hele er over

– Buddha sa at det er to ting du trenger når du skal endre deg. Det er å begynne og å fortsette, sier Øverland.

