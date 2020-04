Livsstil Facebook Dette er den nye «liker»-knappen på Facebook Nå kan du vise omsorg når vennene dine deler statuser og bilder. Publisert: 21. april 2020, 09:39 Line Pevik

Slik skal de nye «reaksjonene» se ut. FOTO: Skjermdump/Twitter

Fra før kan vi «reagere» på Facebook-innlegg på seks ulike måter, enten ved å klikke på den vanlige «liker»-knappen eller en av fem ulike emojier.

Ifølge Tek.no vil Facebook rulle ut en sjette reaksjons-variant de kommende ukene.

Fra før kan du reagere med et hjerte, «haha», «wow», «trist» og «sint». Nå kommer en klemmende emoji på Facebook og et lilla hjerte på Messenger , som på engelsk kalles «care for».

– Vi vet at dette er en usikker tid, og vi ønsket at folk kunne vise sin støtte på måter som lar deres venner og familie vite at de tenker på dem, skriver Facebooks kommunikasjonssjef på Twitter.

Publisert: 21. april 2020, 09:39