Livsstil Trening Savner du treningsstudioet? Instruktøren viser deg øvelsene du kan gjøre hjemme Gruppekoordinator og -instruktør Thale Tremoen viser deg øvelsene du enkelt kan gjøre på 15 minutter. Publisert: 22. mars 2020, 18:00 Synne Mauseth

Instruktør Thale Tremoenviser hvordan du kan få ei god og effektiv treningsøkt også hjemme. FOTO: 3T

– 99 prosent der hjemme tenker nok at det er vanskelig å få trent nå. Men det trenger det ikke å være i det hele tatt, hjemmetrening i disse unntakstider er fullt mulig.

Det sier Thale Tremoen, som er gruppekoordinator og gruppeinstruktør på 3T-sentre i Trondheim. Selv har hun en ettåring hjemme, som også får bli med på de ulike øvelsene.

– Det viktigste er at du får gjennomført ei god økt, alt er bedre enn ingenting! Bruk ei matte, eller en håndduk om du ikke har, og finn fram et par ullsokker. Det er et godt utgangspunkt, og alt du trenger.

På forespørsel fra Trd.by har Tremoen satt sammen to ulike program du enkelt og greit kan gjøre hjemme - enten for deg selv, eller sammen med familien og de minste i flokken også!

«Amrap 15» - uten barn

«Amrap» står for as many rounds or repetitions , forklarer Tremoen. For denne økta er målet å rekke så mange runder, med fem ulike øvelser, som mulig på 15 minutter.

– 15 minutter kan være akkurat passe, og alt er bedre enn ingenting. Fem øvelser er også overkommelig - de er lette å huske, og du kan eventuelt skrive dem ned på en liten post it-lapp.

LES MER:

Gjør du disse «Instagram-øvelsene»? PT-ene er uenige om effekten

Disse fem øvelsene gjør du så mange ganger du rekker, på 15 minutter:

#1. 20 repetisjoner air squat - knebøy uten ekstra vektbelastning.

#2. 18 repetisjoner hofteløft med leg curl - her kommer ullsokkene inn! Løft hoftene, skli ut med beina, for så å trekke dem inn igjen.

#3. 16 repetisjoner mountain climbers- stå i planke for så å trekke inn ett og ett bein så raskt du får til, med eller uten ullsokkene.

#4. 14 repetisjoner burpees - kan gjøres med ulike variasjoner, som å hoppe ut i planke, med eller uten spensthopp.

#5. 12 repetisjoner butterfly situps – ligg på ryggen med fotsålene mot hverandre, og jobb deg helt opp i sittende stilling

LES MER:

Dette gjør snus med treningsøkten din

Program der den minste kan være med

Er du småbarnsforelder og trenger å aktivisere både deg selv og minstemann? Da kan disse øvelsene passe fint, mener Tremoen. Selv gjør hun dem med sin egen ettåring.

– Antall repetisjoner og runder må nesten justeres etter hvor mye barnet veier. Men dette er uansett moro for alle, noe familien kan gjøre sammen!

Tremoen anbefaler derfor å variere mellom åtte og 20 repetisjoner av hver øvelse, i én til tre runder, alt ettersom hvor stor belastning det er å løfte den minste.

Under normale tilstander jobber Tremoen med gruppetimer på treningssenterkjeden 3T i Trondheim. FOTO: 3T

Dette er øvelsene:

Thruster - hold minstemann vendt mot deg, gå ned i knebøy for så å løfte barnet over hodet i en skulderpress Hofteløft - her har du barnet på hofta Armhevinger - her kan du enten la den minste ligge på matta med ansiktet vendt mot deg, eller la større barn sitte på ryggen for ekstra vekt Planke - samme som med armhevingene: her kan du enten la den minste ligge på matta med ansiktet vendt mot deg, eller la større barn sitte på ryggen for ekstra vekt Utfall på stedet eller rundt i leiligheten om plass – bær den minste, enten på skuldrene eller på ryggen Skulderpress - uten knebøy i forkant, kan være tungt om minstemann begynner å bli litt stor Shuffle run - om du har nok flate å bevege deg på. Artig å løpe med barna, fram og tilbake og jage hverandre – litt som sisten.

Publisert: 22. mars 2020, 18:00