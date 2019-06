Husker du disse spillene? Her kan du spille dem igjen

Etter skoletid bar det for mange hjem for å spille på Windows 95-maskinen.

Den gang visste vi ikke hvor mye bedre spillgrafikken kunne bli. Og selv om vi nå vet det, er barndomsminner viktigere enn god grafikk.

Minesveiper

En klassiker som fulgte med som et eget program på dataen. Det gjaldt å klikke på de grå rutene uten å treffe minen. Og var det noen i det hele tatt som skjønte betydningen av de ulike tallene?

Her kan du få et gjensyn med spillet, og du kan også velge om du vil ha stort eller lite brett.

Skjermdump

DX-ball

Har du gått glipp av denne godbiten? Sprett en ball sånn at klossene sprekker, og ikke mist ballen. Pass deg for farlige brikker, men ta de gode.

Spill det her.

Skjermdump

Tetris

Ok, denne kom på åttitallet, men likevel. Tetris var et fint tidsfordriv. Her kan du drømme deg tilbake med Gameboy-versjonen.

Skjermdump

Commander Keen 4

Det var vel flere som digget dette? Her kan du fortsatt skyte på giga-snegler, hoppe på hoppestokk og løpe rundt med hjelm på.

Skjermdump

Mujaffas BMW

Ingen over, ingen ved siden. NRK (!) adopterte det danske spillet som går rundt på å cruise rundt i en BMW, skaffe kondomer og sjekke damer.

I 2000 skrev Dagbladet at «Spillet har provosert vanligvis sløve tenåringer til å delta i rasismedebatten, og tvinger både dansker og innvandrere til å tenke gjennom sine forestillinger om hverandre.»

Ta deg en nostalgi-trip her.

Skjermdump

