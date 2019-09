Her er «Fattig Students» beste tips til billige ukesmenyer

– Det har vært noen surrealistiske måneder. Jeg satset på at boka skulle bli populær, men det har gått over alle forventninger, sier Karen Elene Thorsen (22) til KRSby.

Den bokaktuelle Flekkefjord-forfatteren ble først kjent som jenta bak Instagram-kontoen «Fattig Student», hvor hun siden 2018 har delt mattips på stramme student-budsjetter.

Men etter at hun debuterte som forfatter i august med boka «Fattig Student: 20 ukesmenyer til under 250 kroner» har det virkelig tatt av for 22-åringen, som nå tar et friår fra bachelorgraden i livsstilsendring og folkehelse for å fokusere på karrieren.

Troner på bestselger-lista

Ifølge den offisielle salgslista til Bokhandlerforeningen, som baseres på tall fra de største bokhandlerne i landet, har Thorsen tronet øverst på boksalget i Norge de siste seks ukene – uavhengig av sjanger.

– Det er mange superflinke matbloggere i Norge, men ingen som har fokusert på billig mat på budsjett for studenter. Og studenter er alltid et levende marked, siden det kommer nye når andre slutter. Det kan være grunnen til at boka «eksploderte» i høst, sier Thorsen.

Kristian Hole

Med en bestselgende bok på landsbasis er det trygt å si at «Fattig Student» ikke lengre er så fattig. Likevel har hun ikke forandret sitt eget matbudsjett, og inspirerer fortsatt sine 180.000 følgere på Instagram:

– Budsjettet er det samme som før. Jeg får spise alt jeg har lyst på i uka til rundt 300 kroner. Til dette Kristiansand-besøket bor jeg på et fint hotellrom i byen, men det som er morsomt er at jeg ligger i hotellsenga med knekkebrød-matpakke og banan hjemmefra. Jeg er fortsatt den samme, ler Thorsen.

Her er Thorsens beste tips

Men hvordan kan studenter lage en god ukesmeny til bare 250 kroner? Ifølge Thorsen er disse tipsene en god start: