Varsler om egen bransje: Etterlyser bedre kontroll og tilsyn

Tatoveringsbransjen etterspør selv mer regulering og strengere regler. De frykter for utfallet om myndighetene ikke involverer seg. – Vi opplever veldig sjelden bekymringsmeldinger på hygiene og smitte, svarer rådgiver i miljørettet helsevern, Grete Tjeltveit.

De Vegas Hallberg ved Inspirit Tattoo i Pedersgata oppfordrer helsemyndighetene til å kreve et kompetansebevis for aktører i tatoveringsbransjen. FOTO: Jan Inge Haga

Søndag 16. mai drar «Amalie» (22) til en liten hjemmefest.

I løpet av kvelden blir øl byttet ut med sprit. Noen nevner at de har en tatoveringsmaskin. En såkalt «startpakke» med tatoveringsutstyr. Hun melder seg frivillig til å gå først. Hun har ingen tatoveringer fra før, men har alltid vært nysgjerrig på hvordan det føles. En liten tatovering på foten kan vel ikke skade?

Gjengen bytter på hvem som tatoverer og hvem som får tatovering. Nålen ble desinfisert med en flaske 60 prosent sprit før neste person fikk prøve seg.

– Akkurat der og da følte jeg mye spenning. Samtidig var jeg nervøs for å få en reaksjon, sier hun til Byas.

«Amalie» er ikke kvinnens ekte navn, men Byas kjenner til hennes virkelige identitet.

De Vegas Hallberg etterlyser kompetansebevis, teoriprøver og obligatoriske årlige kurs for tatovører. FOTO: Jan Inge Haga

– Avhengig av at noen anmelder

Norsk Tattoo Union er en forening for tatovører i Norge. Hjemmetatovering, som er ulovlig, beskrives som et stort problem.

Foreningen regner med at for hver seriøse aktør finnes det ti useriøse.

– Vi er helt avhengig av at noen anmelder dem. Da bringer vi det videre til den aktuelle kommunen. Men de tar gjerne bare en telefon og spør, uten å faktisk sjekke, sier styreleder i Norsk Tattoo Union, Kari Kjelskau.

I kommunene er det miljørettet helsevern som har ansvaret for kontroll og godkjenning av lokaler. Kjelskau er ikke imponert over kompetansen.

– De kan lite om tatovering. Det er en del studioer som blir godkjent, som kanskje ikke skulle ha vært det. Det er ikke noe krav i forskriften om at de som åpner et studio faktisk kan å tatovere, så dette kontrollerer ikke myndighetene, sier hun.

– Det er nesten skummelt hvor mange som nå har åpnet studio, som ikke vet hva de holder på med.

Les svaret til miljørettet helsevern og Helsedirektoratet nederst i saken.

Kari Kjelskau er leder for foreningen Norsk Tatoo Union. Hun beskriver hjemmetatovering som et stort problem. Hun ønsker også bedre kontroll av tatoveringsstudioer og en egen forskrift for tatovøryrket. FOTO: Privat Det er en del studioer som blir godkjent, som kanskje ikke skulle ha vært det.

Viktig med hygiene

Stavanger-tatovør Rebecka Eira deler bekymringen.

– Alle vet at å tatovere seg hjemme er uforsvarlig. Det som ikke får nok fokus er at om de samme menneskene leier et lokale, så kan de drive godkjent med manglende kunnskap om hygiene og smittevern.

Sammen med De Vegas Hallberg driver hun Inspirit Tattoo i Pedersgata. Duoen har startet en podkast for å dele kompetanse og å informere om risiko ved tatovering.

– Dårlig hygiene og manglende kunnskap om hygienerutiner kan føre til infeksjoner, som videre kan føre til for eksempel blodforgiftning, sier Hallberg.

Et tegn på manglende rutiner og kunnskap om hygiene kan være at tatovøren oppbevarer mat, drikke eller personlige eiendeler på arbeidsstasjonen som benyttes under tatoveringsprosedyren, ifølge Hallberg.

– Når noen ligger på en operasjonsbenk, ser du ikke en kaffekopp på instrumentbordet ved siden av, skyter kollega Eira inn.

Tatovørene ved Inspirit Tattoo i Pedersgata vil ha høyere kvalitetskrav og mer tilsyn i egen bransje. FOTO: Privat

Vil ha konkrete tiltak

Kjelskau i Norsk Tattoo Union har tatovert i 13 år. På den tiden har studioet blitt kontrollert av helsemyndighetene to ganger.

I tillegg til bedre kontroll og tilsyn etterlyser hun:

egen forskrift for tatovører; går i dag under samme forskrift som frisører og hudpleiere

en lovfestet aldersgrense for å tatovere seg; finnes ikke i dag, men seriøse studioer har en selvpålagt aldersgrense på typisk 18 år

forbud av såkalte startpakker (begynnerutstyr typisk kjøpt på nettet)

et ordentlig opplegg for lærlinger

obligatorisk hygienekurs for tatovører

Foreningen har tilbudt norske distrikt og kommuner kursing for å kunne gjennomføre kontroller bedre. Så langt har kun Lillehammer kommune takket ja.

– Vi blir ikke hørt av myndighetene, mener hun.

Hallberg ved Inspirit Tattoo har tatovert i 15 år, og er blitt kontrollert av helsemyndighetene én gang. Og da var det meldt om i forkant. Han etterlyser også konkrete tiltak; som kompetansebevis, teoriprøver og obligatoriske årlige kurs.

Eksisterer det ikke noe lignende i dag?

– Nei. Last ned en mal for internkontroll fra nettet, skriv den om og fyll ut søknad om godkjenning av lokalet. Straks lokalet er godkjent har du et studio.

Byas har snakket med fem andre tatoveringsstudioer. Alle er enige med Inspirit Tattoo og Norsk Tatto Union: Tatovører bør ikke sammenlignes med frisører og regulering og kontroll av bransjen er mangelfull. De ønsker imidlertid ikke å stå fram i frykt for å skape splid i miljøet. FOTO: Facebook: Norsk Tattoo Union

«Amalie»: – Bedre å la være

Maskinen som ble brukt av gjengen på hjemmefesten hvor «Amalie» deltok, kom trolig fra en startpakke, som Norsk Tattoo Union ønsker å forby.

Hun fikk ikke komplikasjoner etter sin tatovering, men anser seg som heldig – selv om tatoveringen nok ikke ble helt som planlagt:

– Det var en bra kveld, men det var ikke nødvendig å tatovere seg. Jeg angrer ikke på det, men til andre som havner i samme situasjon: Vær helt sikker på hva du vil. Det er kanskje bedre å la være. Jeg var heldig, det betyr ikke at andre vil være det.

Mattilsynet fører tilsyn med kjemikalier i tatoveringsblekk. Krav til blekk brukt i tatovering er regulert i egen forskrift. En inspeksjon fra Mattilsynet kan f.eks. innebære analyse av produktene for helseskadelige (og derfor forbudte) stoffer, vurdering av merkingen av produktene og dokumentasjon til produktene. FOTO: Martin Simenrud

Slik svarer helsemyndighetene

Helsedirektoratet og miljørettet helsevern i Sør-Rogaland har fått tilsendt kritikken fra Norsk Tattoo Union og Inspirit Tattoo. Slik svarer de:

Fungerende avdelingsdirektør i Helsedirektoratet , Erlend Bø, bekrefter at faglig standard ikke sikres.

– Det er bare virksomhetens lokaler som skal godkjennes. Virksomheten som sådan er ikke gjenstand for godkjenning, slik at det ikke er noen form for kvalitetssikring av det faglige innholdet ved det arbeidet som utføres, skriver han i en e-post og legger til:

– Kommunen har tilsynsansvar, og det ligger hos kommunen å foreta et risikobasert tilsyn og foreta en konkret vurdering av hvordan tips om forhold skal følges opp.

I Sør-Rogaland er det miljørettet helsevern ved Rogaland brann og redning IKS som har ansvar for tilsyn av virksomhetene.

– Kontroller av tatoveringsvirksomheter er basert på en risikovurdering, og blir gjennomført dersom vi mottar bekymringsmeldinger om eventuelt dårlig hygiene og renhold. Det kan også gjennomføres tilsynskampanjer rettet mot tatoveringsbransjen, dersom det vurderes som nødvendig, svarer rådgiver Grete Tjeltveit i miljørettet helsevern.

– Godkjenning fra helsesjefen er ikke et kvalitetsstempel på selve utførelsen og det kunstneriske arbeidet, legger hun til – og understreker at folk bør velge studioer som er rene, ryddige og oversiktlige, og at man selv tar ansvar for korrekt etterbehandling og god hygiene etter tatovering.

Miljørettet helsevern oppfatter imidlertid at tatoveringsbransjen er opptatt av god hygiene, godt omdømme og fornøyde kunder.

– Det er ikke bra for virksomheten å få en bekymringsmelding mot seg. Vi opplever veldig sjelden bekymringsmeldinger på hygiene og smitte, sier Tjeltveit.