Livsstil Forsker Kan man «bruke opp» vinterjakka for tidlig? Svaret vil kanskje ikke overraske. Eller? Publisert: 18. september 2021, 11:00 Ole-Fredrik Lambertsen

Går det an å «bruke opp» vinterjakka di, sånn at når vinteren faktisk kommer, så vil ikke jakka føles varm nok?

Enten du vil det eller ikke – det er blitt høst, kjøligere.

Kanskje har du valgt å være så råtass i år at du har dratt frem ei dunjakke allerede.

Men kan det innebære at du «bruker opp» vinterjakka di. Og at når vinteren faktisk kommer, så vil ikke jakka føles varm nok?

Når er det greit?

Spørsmålet i tittelen er selvsagt stilt i forumet til Kvinneguiden.

Forsker Øystein Wiggen i Sintef har kanskje svar? Han kan alt om kroppstemperatur og hvordan man kler seg best mulig.

– Det er ikke mer hokuspokus enn at du kanskje har på deg en litt tykkere jakke når du sykler til jobb. Og om du har en sekk på ryggen, som gjør at du kan lette litt på tøyet, og åpne og lufte når du sykler hjemover, så har du mulighet til å regulere best mulig, sier han.

Det handler kun om å ta på seg tilstrekkelig med isolasjon for å holde varmen, sier forsker Øystein Wiggen i Sintef.

Og hva med det viktigste spørsmålet her: Når er det greit å begynne å bruke dunjakka?

– Når det blir kaldt. Rettere sagt, når du føler at du har behov for en tykk jakke. Du kan ha bare noen få grader i september. Og det kan du fint ha i januar også. Du må ikke se på kalenderen, men på gradestokken, sier Wiggen.

Lik effekt uansett

Men kan man bruke opp vinterjakka? Altså, kan kroppen bli vant til at du bruker en varm vinterjakke i 7-8 varmegrader – og så mister den effekt når kuldegradene kommer?

Kan du måtte ende opp med å måtte ta på lag på lag med klær i januar for å bøte for at du valgte å være ekstra varm i september?

Du må ikke se på kalenderen, men på gradestokken, sier forsker Wiggen.

Nei, sier forskeren.

Det rekker ikke kroppen, sier Wiggen. For vi er rett og slett så ofte innendørs hvor det uansett er varmt, fortsetter han.

Effekten av vinterjakka er kun påvirket av ytre omstendigheter.

– Hvis du fortsatt er kald når det kryper ned mot 15-20 minus, må du bare ha på deg mer klær eller være mer fysisk aktiv for å holde varmeproduksjon i kroppen oppe, sier Wiggen.

– Skal du sitte i ro, må du ha på deg mer klær og isolere hele kroppen. Husk stillongs og ei varm bukse hvis du skal være i ro. Gode sko. Det handler om å beskytte hele kroppen, sier han.

