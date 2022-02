Livsstil Trening Fire løpeglade deler sine beste joggeløyper i Stavanger Glad i en løpetur, men lei av den samme løypa? Publisert: 27. februar 2022, 19:00 Tone Pedersen

Store Stokkavatnet er favorittløypa til flere. Under får du kanskje noen flere alternativer.

Vi har bedt fire personer som er over gjennomsnittet glad i løping om å dele sine favorittløyper.

Therese Nordbø

Nordbø kommer i mål etter 21 kilometer under Stavanger Marathon 2016, hvor hun vant vant halvmaratonet i sin klasse (kvinner 20–39).

Hvilken joggeløype er din favoritt?

– Jeg bor like ved Stavanger stadion, så favorittløpya går fra Eiganes, ut mot Randaberg og Tungenes fyr. Så snur jeg og springer sørover langs havet før jeg skjærer innover mot Hålandsvatnet og Store Stokkavatn igjen.

Hvor lang er den?

– Som regel rundt 25 til 30 kilometer. Den lengste turen er over 40 kilometer, men det kommer an på om jeg korter ned ruta. Det finnes mange avstikkere du kan ta dersom du vil løpe mye kortere.

Hvorfor er dette favoritten?

– Det er nydelige naturområder, uansett vær. Områdene rundt Tungenes fyr og Viste er utrolig flott.

Her går joggeløypa til Therese :

Thomas Asgautsen

Thomas Asgautsen (i midten) under Stavanger Marathon. Han løp raskest av alle under løpet i 2018, da han tilbakela 42 kilometer på tiden 2.34.28.

Hvilken joggeløype er din favoritt?

– Favoritten min ligger i Sørmarka.

Hvor lang er den?

– Det er rundløyper, så det kommer litt an på. Jeg jogger sjelden kortere enn 10 kilometer, så ender ofte opp på ca 20 kilometer, men det er fullt mulig å gjøre løypa enda kortere om du ønsker.

Hvorfor er dette favoritten?

– Det er en del stigning og jeg synes det er fint å få en del variasjon. Da kan jeg gi litt ekstra på i bakkene og legge inn noen bakkeintervaller i øktene. I tillegg så er det et veldig fint naturområde og du springer på grus. Etter jeg er ferdig med rundene mine pleier jeg å spurte opp til Ullandhaugtårnet.

Her går joggeløypa til Thomas :

Ørjan Kommedal

Ørjan Kommedal under 3-sjøersløpet 2017. Han var raskeste mann under Sandnes Halvmarathon i 2017 med tiden 1.14.48.

Hvilken joggeløype er din favoritt?

– Rundt Store Stokkavatn, uten tvil.

Hvor lang er den?

– 8,2 kilometer.

Hvorfor er dette favoritten?

– Løping er vel så mye psykisk som fysisk for min del. Store Stokkavatn er et rolig og fint område hvor du kan koble av. I tillegg kan du legge inn en runde rundt Hålandsvatnet og Lille Stokkavatn dersom du vil ha en lengre tur.

Her går joggeløypa til Ørjan :

Leif Inge Tjelta

Leif Inge Tjelta har mer enn 35 års erfaring som trener for flere av Norges beste distanseløpere. Har også vært sentral i Stavanger Aftenblads Sprek-prosjekt.

Hvilken joggeløype er din favoritt?

– Det er vanskelig å plukke ut én løype, men en rundløype fra Mosvatnet og rundt Store Stokkavatn har alltid vært en stor favoritt.

Hvor lang er den?

– Cirka 15 kilometer.

Hvorfor er dette favoritten?

– Det er et veldig flott område. Du springer for det meste på grus, så belastningen for beina er ikke så stor. Stavanger er en helt unik storby når det kommer til forskjellige treningsområder.

OBS: Tjelta nevner også Sørmarka, Aboret utenfor Sviland og Melsheia som andre gode kandidater. Ønsker du en kort rute, kan du springe rundt Mosvatnet. Den runden er på tre kilometer.

Her går joggeløypa til Leif Inge :

Andre fine joggeløyper

Om løypene nevnt over ikke passer helt for deg, om de enten skulle være for lange eller at du føler de ligger for langt unna, her er noen andre gode tips:

Storhaug rundt:

Godalen er et flott turområde. På veien kan du også stoppe opp og trene i apparatparken like ved Ramsvigtunet sykehjem.

Runden er på ca åtte kilometer.

Sverd i fjell til Hafrsfjord bru

Tar du bussen, sykler eller parkerer ved Sverd i fjell, kan du springe nordover mot Hafrsfjord bru.

I juni 2016 ble det åpnet en ny tursti på strekningen.

Springer du tur/retur blir turen på ca 10 kilometer.

Du kan også løpe rundt hele Hafrsfjord, men da jogger du nesten 25 kilometer.

OBS: Til tross for at den blå markøren plutselig stopper, kan du fortsette joggeturen. Kartløsningen har dessverre ikke fått med seg oppgraderingen av turstien langs Hafrsfjord.

Stavanger til Sandnes

Dersom du er lysten på en tur til nabobyen, kan en joggetur langs Gandsfjorden gjøre susen.

Turen fra Stavanger til Sandnes (eller motsatt vei) er ca 15 kilometer. Du kan ta toget hjem igjen.

På denne ruta springer du nesten utelukkende på asfalt.

Fine joggeturer i Sandnes? Her får du denne gjengens beste tips!

God tur!

Denne artikkelen er publisert tidligere på Byas, men er hentet fram igjen til glede for nye lesere.

