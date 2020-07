Byas tester badestrender: Mange fine plasser, men noen steder bør du styre unna

5 ting som er kult – og kjipt – med Stavanger om sommeren

Hurra, agurknytt! Det er sommer, vi har (faktisk) opplevd sol, og det er på tide å prise seg lykkelige for at man mottar posten sin i Stavanger by. Som du snart får se, så har vi mye å glede oss over, men kjærlighet er ikke smertefritt.