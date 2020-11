Livsstil Handel Hva er «black friday», egentlig? Handlefenomenet har faktisk ikke eksistert SÅ lenge i Norge. Publisert: 27. november 2020, 19:00 Tone Pedersen

I USA er black friday alltid dagen etter Thanksgiving - og markerer begynnelsen på julehandelen. FOTO: NTB (illustrasjon)

Det er nesten umulig å ikke få det med seg. Det renner over av «black friday»-reklamer. På tv, i postkassa, på nett. Og du har nok notert deg at det er ei røys med ymse tilbud involvert.

Men hva er det egentlig?

Amerikansk tradisjon

Kort fortalt er dette en amerikansk tradisjon som handelsstanden har adoptert, forteller varehandelekspert Odd Gisholt ved Handelshøyskolen BI, men som ikke dukket opp i Norge før for ti-femten år siden.

– Black friday har vært lenge i USA. Her til lands og i resten av Europa har man bare kopiert det amerikanske opplegget.

I USA finner dagen alltid sted dagen etter Thanksgiving - og markerer begynnelsen på julehandelen.

LES MER: Dette bør du kjøpe på Black Friday

Siden Thanksgiving alltid faller på den fjerde torsdagen i november, vil black friday alltid være på en fredag mellom 23. og 29. november, ifølge Wikipedia.

– Hvorfor tok det så lang tid før black friday kom til Norge?

– Det henger nok sammen med det mettede markedet her til lands. Norske forbrukere har sterk kjøpekraft, men det finnes grenser for hvor mange gensere eller tv-er vi kan ha. Og da må butikkene finne på ting. Som å presse ned prisene, gjerne via sånne aktiviteter som black friday, sier Gisholt.

LES MER: Apropos fredager utenom det vanlige: Visste du dette om fredag den 13.?

Bra for forbrukerne

Ja, for hele greia med black friday er selvfølgelig at butikkene skal selge mer.

Men det er faktisk ikke slik at det kun er fordeler for butikkene.

Det er forbrukerne som er de store vinnerne, ifølge varehandeleksperten.

– Priskonkurransen er så stor, at du som forbruker kan få kjemperabatter på black friday. Men selger man varer til store rabatter, da må du selge mye for at det skal lønne seg. Vinnerne blir de store kjedene og kjøpesentrene, som har store markedsføringsbudsjetter. Taperne blir enkeltbutikker hvor folk ikke ferdes så mye. Det er definitivt survival of the fittest, sier han.

Og selv om salget gjerne fyker til værs på black friday, blir det litt dagen derpå-stemning etterpå.

Da flater nemlig ofte salget ut, ifølge varehandeleksperten.

– Det førte blant annet ført til at Walmart-kjeden kuttet ut black friday i Storbritannia. Man må selge med så store rabatter - i tillegg til denne utflatingen, og da tjener man mindre.

LES MER: Denne butikke ble kåret til #byasbeste sentrumsbutikk 2020

Men hvorfor svart?

Så til slutt: Hvorfor i all verden heter det black friday?

– Det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg har hørt at det har noe å gjøre med at regnskapstallene går fra rødt (underskudd, journ.anm.) til svart, sier Gisholt.

Ifølge Wikipedia ble begrepet ble for første gang brukt i 1966. Og det finnes flere teorier om opphavet til navnet.

Én går ut på at det beskriver trafikkaoset som oppstår etter Thanksgiving. En annen på at handledagen bidrar til at mange butikker igjen går med overskudd: Fra røde til svarte tall i regnskapsbøkene.

Denne artikkelen er tidligere publisert på Byas.no, men er hentet fram igjen med tanke på nye lesere.

Publisert: 27. november 2020, 19:00