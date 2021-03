Livsstil Forskning One night stands: Menn og kvinner angrer ulikt ...og tror du at anger bidrar til at du ikke gjør det samme senere? Tro om igjen, viser ny NTNU-forskning. Publisert: 28. mars 2021, 11:00 Line Pevik

Kvinner angrer på «ja», menn angrer på «nei», ifølge forskere. FOTO: NTB

Det er fort gjort å angre på noe som vi ser på som en tabbe. Det kan gjelde mange områder, og også på den seksuelle fronten.

Kanskje hadde du en one night stand som du angrer på i ettertid. Men lærer du slik at tabben ikke gjentar seg?

Det har NTNU-forskere ved Institutt for psykologi undersøkt, skriver gemini.no, som omtaler forskningsnyheter fra NTNU og Sintef.

LES MER: Ny episode av «Smellen»: Noen gang hatt en one night stand som ikke gikk helt etter planen?

LES MER: Sexologen svarer om ereksjonssvikt og sexleketøy

Kvinner angrer på «ja», menn angrer på «nei»

Deltakerne i studien viste at både menn og kvinner kan angre på det de gjorde sist de hadde mulighet til å ha uforpliktende sex.

Vi angrer derimot ikke på det samme, viser undersøkelsen.

Når kvinner angrer, handler det oftere om at de faktisk hadde one night stand.

For menn er angeren derimot oftere knyttet til at de lot en sjanse til uforpliktende sex gå fra seg.

LES MER: Her er datingtipsene du ikke bør gå glipp av

Vi tabber oss ut, angrer - og gjentar

Professor Mons Bendixen, postdoktor Trond Viggo Grøntvedt og professor Leif Edward Ottesen Kennair har undersøkt om seksuell anger har noen funksjon - om det rett og slett endrer oppførselen vår.

– Folk fortsetter med samme seksuelle atferd og samme nivå av anger, stort sett, fastslår professor Leif Edward Ottesen Kennair, sier til nettstedet.

Med andre ord - det er liten vits i å angre på for eksempel et one night stand, i håp om at du ikke vil gjøre den samme tabben igjen. Mønsteret er heller at vi tabber oss ut, angrer, for så å gjenta og angre like mye neste gang.

– Vi er ikke så overrasket, konstaterer Kennair.

– Dersom anger skulle hjelpe, burde ikke de fleste syndere bli helgener? Hva angrer du oftest på? Har det endret atferden din? spør han i artikkelen.

Publisert: 28. mars 2021, 11:00