Gluten- og melkefri julebakst? Ja takk!

– Jeg startet nettsiden rett og slett fordi venner og familie spurte om oppskriftene mine, og av latskap ble jeg lei av å skrive samme oppskrift mange ganger og sende på e-post. Derfor la jeg dem ut på nettsiden, slik at jeg heller kunne sende lenker, forklarer Kathrine Kragøe Skjelvan til trd.by.

– Er det vanskelig å bake gluten- og melkefritt?

– Jeg pleier å si at man må ha trua, uten det er det dritvanskelig. Mange kvier seg og er nervøse første gang, og det kan jeg skjønne, jeg husker godt mitt første forsøk. Det ble ikke akkurat vellykket. Kanskje du ikke lykkes på første forsøk uten tips og råd underveis, men da er det bare å krumme nakken og gå på en gang til, oppfordrer hun.

Du finner Kathrines oppskrift på gluten- og melkefri pepperkaker og konfektkaker lengre ned i artikkelen!

– Man er nødt til å forske litt

Kragøe Skjelvan har drevet nettsiden glutenogmelkefri.com siden 2010. Med tiden fant hun ut at hun trivdes med den nye hobbyen, og det hele har utviklet seg derfra. I dag har hun mange tusen som følger det hun deler på nettsidens Facebookside.

– Jeg merker at det absolutt er et behov for gluten- og melkefri oppskrifter. Interessen og behovet har økt med årene, og selv om det er mye snakk om trender og slikt, tror jeg dypt og inderlig at det handler mer om bevissthet og at folk har fått opp øynene for at det du putter i munnen påvirker hvordan du har det, sier hun.

– Det er ingen med vettet i behold som velger et glutenfritt liv uten at de virkelig må.

Selv har Kragøe Skjelvan levd gluten- og melkefritt i 12-15 år. På den tiden hadde man ikke like mye kunnskap for å kunne diagnostisere riktig, og hun forteller at hun ble utredet for alt mulig. Til slutt ble hun og legen rett og slett bare enig.

– I tillegg reagerer jeg både på laktose og melkeprotein, og har måttet kutte ut alt av meieriprodukter. Når man plutselig ikke tåler to så store matvaregrupper, er man nødt til å forske litt.

Oppskrift: Gluten- og melkefri konfektkaker

– Denne oppskriften stammer opprinnelig fra min oldemor kunne mamma fortelle meg i går. Oldemor Gudrun Louise døde da mamma var seks måneder gammel i 1957. Alt som er gjort er å gjøre den gluten- og melkefri.

200 gr smøremyk rapskokos

300 gr sukker

2 egg

300 gr lyst glutenfritt mel*

1 ts bakepulver

1 ts vaniljesukker

100 gr hakkede mandler

100 gr kokesjokolade som tåles

*Jeg bruker Schär bread mix

Fremgangsmåte:

Finn frem og mål opp alle ingrediensene, hakk sjokolade og mandler.

Pisk sukker og rapskokos luftig og hvitt. Tilsett ett og ett egg og rør godt mellom hvert egg.

Bland inn mel, bakepulver og vaniljesukker godt før du har i mandler og sjokolade.

Sett deigen kaldt i minst en times tid før steking.

Sett ovnen på 175 grader.

Dekk stekebrett med papir og plasser 9 like store klatter med røre på brettet med to skjeer. De siger mye utover, så ikke lag dem for store!

Stekes i 10 minutter til de har blitt gyldne, avkjøl på rist.

Oppskrift: Gluten- og melkefri pepperkaker

Disse er i tillegg til gluten- og melkefrie også veganske (!)

250 g mørk sirup

125 g farin

75 g melange uten melk

1,25 dl Soya- eller mandelmelk

600 gram lyst glutenfritt mel

1,5 ts natron

1 ts pepper

1 ts ingefær

1 ts nellik

1 ts kanel

Fremgangsmåte:

Kok opp sirup, sukker, soya-/mandelmelk og margarin. Avkjøl til det er helt romtemperert før du rører inn 500 gram mel, natron og krydder. La så deigen stå i kjøleskap til dagen etter.

Ha godt med mel på benken og kjevle så ut leiven. Bruk gjerne en kjevle med silikonbelegg og en silikonmatte.

Stikk ut figurer eller bruk et enkelt kjøkkenglass som form.

Stekes ved 170 ºC i ca. 7-10 minutter.

Avkjøl på rist og dekorer med melis, non stop uten melk og seigmenn.

