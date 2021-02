Livsstil Kaster du mindre mat enn før? Da er du ikke alene Pandemien har i det minste ført noe positivt med seg, skal vi tro en landsomspennende undersøkelse. Publisert: 04. februar 2021, 12:58 Line Pevik

Unge er blitt bedre kokker under korona, ifølge en undersøkelse utført av Norstat for Too good to go. FOTO: Shutterstock

Det er tydelig at koronapandemien har gjort noe både med kokkeferdighetene, kreativiteten og hvordan vi bruker restemat. Det viser en undersøkelse gjort av Norstat for appen Too good to go - som også opererer her i Stavanger.

I undersøkelsen, også omtalt av Forskning.no, har 1000 respondenter på landsbasis svart på spørsmål om matvanene sine.

Slik reduserer folk matsvinn

Undersøkelsen viser noen konkrete årsaker til at respondentene klarer å kaste mindre mat under pandemien:

Halvparten planlegger innkjøp bedre.

En av tre oppgir at de har mer tid til å utnytte råvarene.

Tre av ti gjør det for å spare penger

En av fire kaster mindre mat fordi de har fått et mer ydmykt forhold til mat/miljø.

17 prosent oppgir at de kaster mindre mat nå enn før korona, viser undersøkelsen.

Unge har blitt bedre kokker

Bedre tid i hverdagen har ikke bare ført til at vi kaster mindre mat, skal vi tro undersøkelsen. Det har også gjort noe med kjøkkenferdighetene våre.

Andelen mellom 18 og 25 år som har bedret kokkeferdighetene sine i koronatiden, har økt fra 27 til 34 prosent. Men samme aldersgruppe er, kanskje noe overraskende, minst bevisst på matsvinn sammenlignet med befolkningen som helhet.

Fire av ti unge ha nemlig «datoskrekk». Dette er den nest vanligste grunnen til at de kaster mat, etter det å glemme bort varer.

