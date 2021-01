Livsstil Kropp Djesa (33) bader ute fire ganger i uka. Her er hennes råd til ferskinger – Et godt alternativ for dem som vil være i naturen, men ikke har lyst å gå på ski eller topptur, sier Djesa Halstad fra Stavanger. Publisert: 22. januar 2021, 19:00 Janne Håland

Første gang Djesa Halstad badet om vinteren, var det bare for å ha gjort det. - Det skulle ikke være kjekt. Men nå er det kjekt. Jeg får et kick, sier hun. FOTO: Janne Håland

For ett år siden var å bade om vinteren noe av det Djesa Halstad fryktet mest i livet. Hun tenkte at de som gjorde det var idioter. I et intervju med Byas den gang utfordret hun seg selv til å bade i desember.

– Etter det sa jeg at jeg aldri skulle gjøre det igjen, ler hun.

Hun holdt det hun lovet i åtte måneder. I august i fjor gikk hun tur på Solastranden en varm sommerkveld. I sjøen så hun naboen bade, og Djesa angret på at ikke hun tok med badetøy. Sammen dro de tilbake dagen etter.

– Siden har vi badet, sier Djesa.

Nå bader hun rundt fire ganger i uka, uansett vær og årstid. Hun klatrer ned stigen ved Tou uten å nøle eller hyle, selv om gradestokken viser drøyt fire grader både i lufta og i vannet.

– Det er litt sjokk, det er jo skamkaldt, men det blir en vanesak, sier hun.

Djesas venninne, Kristine Fredheim (33), begynte å bade ute for to måneder siden. - Jeg sov ikke så godt, og ville booste energien i vinterhalvåret. Nå sover jeg bedre, sier hun. FOTO: Janne Håland

Etter en liten stund klatrer hun opp igjen, tar en pause, før hun legger utpå igjen.

– I starten ville jeg ikke være uti lenge i det hele tatt. Nå er rekorden åtte minutter, i desember, sier hun.

Ofte står det en heiagjeng av turgåere og klapper på land, og lurer på om hun faktisk skal uti.

– Jeg får jo mange kommentarer på at jeg er helt gal. Det kan jeg være enig i.

FAKTA: Djesas råd for å bade hele året Ta med en venn. Det kan være glatt ,eller kroppen kan reagere på at det er kaldt.

Bruk badesko.

Ikke push det i starten, la kroppen venne seg gradvis til kulden.

Ha med morgenkåpe til å ha rundt deg etterpå.

Av sikkerhetshensyn bader hun aldri alene. I en gruppechat hun var med å starte på Facebook er det rundt 30 andre som også liker å bade hele året.

– Det er alltid noen som vil være med. Det tar jo ikke så veldig lang tid, vi ligger jo ikke uti og plasker veldig lenge, sier Djesa.

Hun og vennene har også kombinert badingen med badstuen Damp.

Djesa bader aldri alene. Ofte er venninnen Kristine med. FOTO: Janne Håland

Ifølge Universitetet i Tromsø (UiT) er det ingen entydige forskningsresultater som viser at isbading har positive helseeffekter. Mange sier likevel at de føler seg bedre, og hos mange er det målt høyere nivåer av beskyttende faktorer i blodet. Det kan gjøre at isbadere sjeldnere blir forkjølet enn andre.

Driver man med isbading over lengre tid, kan det gi helsebringende effekter på lang sikt, mens det kan være farlig for dem som ikke gjør det ofte, ifølge UiT.

– Kroppen min har jo vent seg til dette over lengre tid. I starten går man jo bare rett ned og rett opp igjen. Jeg føler sjokket og kicket man får hjelper litt mot vinterdepresjon. Jeg har heller ikke vært syk på lenge, men nå har jo alle vært inne og brukt masse antibac i det siste, sier Djesa.

Selv om favorittværet er sol, kan det være fint å bade når det er vind og bølger.

– Da blir det litt sånn Tusenfryd-stemning, sier hun.

Å bade hele året er blitt hennes måte å være i naturen på.

– Jeg er jo i naturen, bokstavelig talt. Det er et godt alternativ for dem som ikke har lyst til å gå på topptur eller langrenn.

Djesa er også kjent for plantene sine, og deler gjerne tips med andre.

