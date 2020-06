Livsstil Telt Salget av hengekøyer har eksplodert, men kan du bruke dem overalt? Vi har snakket med eksperten. Publisert: 16. juni 2020, 19:00 Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Salget av hengekøyer har eksplodert, men du kan ikke henge overalt. I byer kan det være ekstra vanskelig å skille mellom utmark og innmark.

De veier nærmest ingenting, tar lite plass og du slipper å drasse med deg liggeunderlag. Hengekøyene utklasser teltet dersom du vil pakke lett, og så lenge værforholdene tillater det.

Alt du trenger er et par trær, så har du det du trenger for en avslappende ettermiddag utendørs, eller en hel natt om du ønsker det.

Men er det fritt fram å bruke hengekøyene overalt? Hva må du tenke på?

Vi har fått et lynkurs i «skikk og bruk - hengekøye edition» av naturforvalter i Stavanger kommune, Vegard Ankarstrand.

– Friluftsloven er faktisk ganske komplisert i urbane områder, sier han.

Utmark/innmark?

Ja, til og med naturforvalteren må holde tunga beint i munnen når Byas slår på tråden.

– Friluftsloven forholder seg til innmark og utmark, og i byer kan det være vanskelig å skille mellom disse områdene, legger Ankarstrand til.

Det er nemlig dette som har betydning for om du får lov til å slå opp hengekøya eller ikke.

I utmark, som enkelt kan oppsummeres som fjell, skog, strand og vann, er det helt ok.

Innmark, som hager, beiteområder, badeplasser og parker, er det derimot verre. Her kan du ikke raste uten tillatelse fra grunneier.

Naturforvalter i Stavanger kommune, Vegard Ankarstrand, synes det er fint at folk vil bruke friluftsområdene i kommunen, men ber samtidig turfolket ta hensyn. FOTO: Fredrik Refvem

Ankarstrand kommer med noen gode tips for å skille mellom de to mark-typene.

Er du på eller i nærheten av plen, så er det store sjanser for at du befinner deg på innmark. Sjekk også om du er i nærheten av hus eller hytte. Ifølge friluftsloven må du minst være 150 meter unna om du har planer om å overnatte.

– Jeg har vært utlending overalt. I naturen føler jeg meg hjemme

På 70 dager skal Maria (26) gå Norge på langs

– Vi springer sjelden etter folk. En ting er om du hadde tatt deg til rette i byparken, da hadde vi nok vist deg bort. En ettermiddag i Godalen går helt fint, men vi ønsker ikke overnattinger, sier Ankarstrand.

Hengekøye-eksplosjon

Å henge sammen med venner eller familie har fått en ny betydning. Hengekøyene har blitt en yndling å ha i tursekken, enten turen går over noen timer eller flere døgn.

Noen har blitt så hekta at de sover ute minst én gang i uka. Sportsbutikker rapporterer om en eksplosjon i salget av hengekøyer.

Telt eller hengekøye i Godalen? Tja, dette er i grenseland. Egentlig er det forbudt, men Ankarstrand legger godviljen til og sier det er greit for en ettermiddag. FOTO: Fredrik Refvem

Aftenposten skriver at Google også har fått med seg trenden. Søkeordet «hengekøye» har gjort et kraftig byks siden 15. mars, like etter at Norge ble koronastengt.

– For mange er nok terskelen lavere for å pakke med seg en hengekøye i sekken enn for eksempel et telt, sier kommunikasjonsrådgiver i Norsk Friluftsliv, Synne Kvam til avisen.

Totalt har salget av turutstyr doblet seg siden i fjor.

Husk kardemommeloven

Naturforvalteren i kommunen har fått med seg trenden, men sier at det foreløpig ikke har vært utfordringer med for mange siddiser mellom trærne.

– Om sommeren kommer det en del turister, og da hender det at vi må be noen om å flytte seg, for eksempel i områdene rundt Mosvatnet, sier Ankarstrand og fortsetter:

– Samtidig ønsker vi at folk skal bruke friluftsområdene våre. Bruk vett og overnatt der det egner seg, husk på kardemommeloven og rydd opp etter deg, oppfordrer Ankarstrand.

