Ta forholdsregler

Har du, som Ruben i ukas episode av Smellen, endt opp med å krangle med kjæresten på fest? Er det noe som skjer ofte, er det lurt å være i forkant.

Det kan være smart å bli enige om gi hverandre et tegn på når det er nok for i kveld, foreslår Thuen. Men for at det skal være en god idé, må det være en felles opplevelse av at det er dumt.

Typisk er det den som drikker mest som ikke ser problemet, og da er det vanskelig.