Nettsalget har økt i koronaperioden, men ikke i Rogaland

Tone Pedersen

I noen fylker har salget av erotiske artikler økt betydelig under koronapandemien. FOTO: NTB (illustrasjon)

Sammenlignet med tall fra samme periode i fjor har nettsalg av artikler som sexleketøy, oljer og erotiske klær økt med 65 prosent, ifølge en pressemelding fra betalingsløsningen Klarna.

Markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna er ikke overrasket:

– Salg av alle former for underholdning og lek i hjemmet har økt. Det er derfor ikke unaturlig at salget av erotiske artikler flere ganger i denne perioden har toppet våre oversikter over kategoriene med høyest vekst, sier han i pressemeldingen.

Det er innbyggerne i Vestfold og Telemark som troner øverst i statistikken. Der har folk brukt 30 prosent mer enn landsgjennomsnittet på erotiske artikler.

I Rogaland ser vi ikke den samme trenden. Her har vi shoppet 7 prosent mindre enn landsgjennomsnittet.

Fylke Shoppingindeks* Norge 100 Vestfold og Telemark 130 Troms og Finnmark 117 Nordland 115 Møre og Romsdal 111 Innlandet 109 Trøndelag 102 Vestland 98 Viken 96 Rogaland 96 Agder 87 Oslo 78

De som har kjøpt mest erotiske artikler de siste syv månedene er mellom 18 og 35 år. Og unge kvinner handler mer enn unge menn.

– Blant de under 35 år står kvinner allerede for de fleste kjøpene. Så selv om menn fremdeles står for over 54 prosent av det totale volumet i kategorien, har veksten blant kvinner, spesielt i de yngre aldersgruppene, vært signifikant, sier Elvestad.

